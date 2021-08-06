Мурзики нас связали

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Сколько бы ни твердили заводчики о стандартах и документах, опытные коты точно знают: главное не родословная, а удачно выбранный хозяин. Накануне «профессионального» кошачьего праздника, который отмечается 8 августа, мы решили узнать, как устроен быт хвостатых и усатых милашек, живущих у звезд шоу-бизнеса.

Елена Темникова и Наоко

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Порода: саванна F1 - гибрид дикого африканского кота сервала и домашней кошки (F1 означает, что котята наполовину дикие: их папа - сервал. У представителей F2, например, всего 25% африканских кровей: у них сервал - дедушка).

Стоимость: 650 тысяч - 1,5 млн рублей.

Малыш Нао - главное, за что экс-солистка группы Serebro благодарна коронакризисному 2020 году. Пятнистый питомец, на которого певица не пожалела миллион рублей, обожает гулять и лазать по деревьям, а еще, как собака, приносит своей хозяйке поводок с ошейником: у Нао он модный, со встроенным фонариком и GPS-трекером. От ласкового кота в восторге вся семья, включая маленькую дочь и даже собаку Темниковой, но проблем с ним тоже хватает. Так, недавно Темникова объявляла сбор крови для Нао: на кота напали бродячие псы, ему срочно требовалось переливание от представителей столь же необычных пород. Хранить кровь от крупных кошек нельзя из-за быстрой свертываемости и, если бы доноров не нашли, все могло бы закончиться плачевно… Но Инстаграм - не только картинки: пятимиллионная армия подписчиков буквально вытащила кота с того света.

Накануне Всемирного дня кошек мы разузнали о жизни пушистых питомцев, поселившихся в домах и сердцах знаменитостей.

Тимати и Салем

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Порода: каракет F2 - гибрид дикого кота каракала с домашней бенгальской кошкой.

Стоимость: 400 - 600 тысяч рублей.

Тимати, оказывается, тот еще кошатник: в его семье с моделью Анастасией Решетовой, кроме сына, было еще четверо «деток» - крупных хвостатых самых невероятных пород. Хусейн, Салем, Багира и Джамал - за эту орду рэпер в свое время выложил аж два миллиона рублей, а после расставания благородно оставил питомцев бывшей вместе с квартирой. С тех пор их ряды заметно поредели: единственную девочку Багиру отдали в добрые руки, а хищник Хусейн выпал из окна, бросившись за пролетавшей птицей... На месте любимчика его сменил Салем, которого Тимати нянчит как родного сына и считает своей копией: мол, такой же упитанный, независимый и предпочитает ночной образ жизни.

Лева Би-2 и Феня

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Порода: мейн-кун - аборигенная порода кошек Северной Америки.

Стоимость: 10 - 80 тысяч рублей.

Кот-великан, придумывая кличку которому хозяева «сломали голову и мебель», благодаря своим размерам (длина около метра, вес под 10 кило) легко завоевал авторитет в доме с двумя собаками. И даже затмил своего хозяина, когда на 45-летие он опубликовал в Инстаграме это фото. Рокер признается: своего мейн-куна он любит больше всего за пофигизм, поэтому и имя выбрал говорящее: этому парню все до фени!

Бари Алибасов и Чуча

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Порода: канадский сфинкс - порода бесшерстных кошек.

Стоимость: 10 - 15 тысяч рублей.

«Алибасов вышел из комы, спросил про кота и потерял сознание», - такими заголовками пресса пестрела два года назад, когда продюсер «На-На» глотнул «Крота» и попал в реанимацию. Бари Каримович не зря тревожился за лысого питомца: пока хозяин приходил в себя, Чуча пропал, и за его находку пришлось объявить награду в 800 тысяч рублей. Возвращали кота всем миром, и пиарщики Алибасова раздули из этого такую закрученную историю, что про Чучу впору писать детективный роман: то вместо него приносили другого кота, то спасенному сфинксу предлагали рекламных контрактов на 100 тысяч долларов… Впрочем, и появился кот у продюсера не просто так: его Бари Каримович завел вместо такого же питомца, который погиб при пожаре в квартире. Тогда загорелась кошачья грелка - самый необходимый предмет интерьера для мерзнущих сфинксов…

Анастасия Волочкова и Лакки

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Порода: британская шиншилла - искусственно выведенная разновидность кошек британской породы с экзотическим и оригинальным окрасом, который напоминает мех грызунов.

Стоимость: 10 - 30 тысяч рублей.

Лакки - племянник погибшего кота Гуччи, в котором Волочкова души не чаяла. «Балетный котик», как называет этого блондина хозяйка, идеально вписался в белоснежные интерьеры волочковского дома-дворца. Кормят и стригут британца специально обученные люди, он - завсегдатай в салонах кошачьей стрижки, где прическа стоит дороже человеческой.

Лера Кудрявцева и Фофа

instagram.com

Порода: шотландская вислоухая кошка - порода домашних кошек с характерными загнутыми вперед ушами.

Стоимость: 15 - 60 тысяч рублей.

У этого парня есть даже личная страничка в Инстаграме, где он рассказывает о своих богемных «родителях». Дома его называют челокот - мол, двуногих Фофа понимает с полуслова, да и вообще ведет себя как полноценный член семьи: смотрит телевизор, за ужином вместе со всеми восседает за столом, пьет из-под крана сырую воду... Неудивительно, что несколько лет назад, когда шотландец сбежал из загородного дома, Лера развернула целую спецоперацию: волонтеры прочесывали ближайший лес, к поискам привлекли сразу нескольких экстрасенсов.

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