Адвокат о побеге пятерых заключенных из ИВС: «Это бежал подозреваемый в убийстве «колбасного короля», а остальные – пешки ему в подмогу»

Полиция Подмосковья стоит на ушах: минувшей ночью из изолятора временного содержания в городе Истра сбежали пятеро заключенных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Подмосковья стоит на ушах: минувшей ночью из изолятора временного содержания в городе Истра сбежали пятеро заключенных. Это Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король» и четверо его сокамерников из Молдовы: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву. У преступного квартета одна статья на четверых — 158 УК РФ «Кража», хотя сами дела, конечно, разные. Максимальная санкция за кражу — 10 лет лишения свободы. Отсидев половину срока, они могли подать на условно-досрочное освобождение. Так зачем же им так рисковать и нарываться еще на пять лет, которые теперь светят им за побег? Уже сейчас нет никаких сомнений, что побег тщательно готовился. Известно, что за сутки до ЧП подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Александра Мавриди перевели в ту самую нехорошую камеру. Совпадение? Мало вероятно.

«Комсомолке» удалось пообщаться с адвокатом, который часто бывал в этом следственном изоляторе.

Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова

- Этот изолятор примыкает к отделу полиции Истры. Зачастую встречи с адвокатами заключенных проходят именно в помещение полиции. Хотя, конечно, в самом изоляторе есть камеры для допроса. Ими обычно пользуются следователи. Что до самого побега, то по моей версии, все было спланировано, чтобы вытащить на свободу подозреваемого в убийстве «колбасного короля». Остальные четверо заключенных, которые проходят за «Кражу» - пешки, которые должны ему в этом помочь, - прокомментировал московский адвокат Мурат Тойджанов. - Вполне возможно, что эти четверо остались в колонии уже после судов и отбывали там основное наказание. Такие заключенные нужны изоляторам для выполнения различных хозяйственных работ: например, для уборки туалетов. Как правило, они на хорошем счету у администрации, чаше всего в ИВС оставляют по знакомству. У таких привилегированных заключенных больше свободы, они в дневное время могут перемещаться по изолятору.

По версии следствия, именно Александр Мавриди был организатором побега. Сейчас продолжается допрос всех сотрудников изолятора. Уже установлено, что беглецы вскрыли дверь камеры гаечным ключом. Из колонии они вышли в 2.40, при этом их пропажу заметили только спустя почти 2 часа.