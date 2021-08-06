Версии побега обвиняемого в убийстве «колбасного короля»: Заключенному кто-то отдал все ключи

Последний рубеж - массивные ворота. Но через них Мавриди и компания тоже как-то сумели пройти Фото: Александр РОГОЗА

У отдела полиции подмосковной Истры настоящий ажиотаж. Люди в форме, в штатском, и много журналистов с телекамерами.

Этой ночью здесь произошло ЧП: из здания изолятора временного содержания, который находится в пристройке к отделу, сбежали сразу пять человек. Четверо уроженцев Молдовы, которых поймали на кражах из частных домов, и фигурант громкого дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди - по версии следствия, мужчина в ноябре 2020-го застрелил бизнесмена из арбалета.

Александр Мавриди

По предварительной информации, дело было так.

- Вечером в четверг, 5 августа, Александра Мавриди перевели в новую камеру - в прежней он поссорился с другими «постояльцами», дошло до драки.

- Насколько известно, при этом дежурный, переводивший Мавриди, забыл закрыть окошко в двери его новой камеры.

Окна изолятора временного содержания в Истре Фото: Александр РОГОЗА

- Ночью арестанты открыли окошко и, высунув через него руку наружу, сумели открутить навесной замок - у них в камере (магия!) оказался гаечный ключ. Как мужчины узнали, что окошко снаружи не закрыто - тоже вопрос.

- Вместе с Маруговым на побег решились четыре человека. Еще двое остались спать в камере и, с их слов, ничего не видели, ничего не слышали.

- К 02:40 пятеро беглецов сумели пройти еще несколько дверей изолятора, а также большие железные ворота.

На месте сейчас работают следователи Следственного комитета - проверяется, не помог ли арестантам сбежать кто-то из сотрудников ИВС Фото: Александр РОГОЗА

- Есть записи с камер видеонаблюдения, которые сняли, как вся пятерка движется по улице в сторону железнодорожной станции Истра.

Интересно, что хватились беглецов только через час с лишним, около 4 часов утра.

Теперь полиция ищет Мавриди и его подельников по всей области, а Следственный комитет допрашивает сотрудников изолятора, которые могут быть причастны к побегу.

Выйдя из камеры, беглецы прошло еще несколько дверей в здании, смогли миновать эту внешнюю дверь (справа), верующую во двор изолятора Фото: Александр РОГОЗА

- Слишком много совпадений в пользу сбежавших, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в следствии. - Перевод в камеру, где сидят опытные воры-домушники, незакрытое окошко «кормушки», гаечный ключ в камере и дальнейший проход преступников через все здание ИВС. Складывается впечатление, что кто-то просто отдал им ключи от всех дверей. Плюс большой вопрос, почему исчезновение пятерых арестантов обнаружили только через час с лишним. Будто давали возможность уйти подальше.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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