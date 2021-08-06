Блогер Михаил Литвин заплатил миллион рублей москвичу, чтобы разбить его машину

Водительские права у Михаила Литвина забрали в июле 2021 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер Михаил Литвин, известный своими авариями, порадовал аудиторию своего блога новой выходкой. Возле одного из клубов Москвы в ночь на 6 августа он заплатил владельцу ретро-авто один миллион рублей. Пачку пятитысячных купюр парень отдал мужчине, который передал ключи от своей машины. Весь процесс засняли на видео сподвижники инстаграмщика.

После этого Литвин сел за руль. Вероятно, это был автомобиль ЗАЗ, известный как «Запорожец». В зависимости от тюнинга и состояния, такие продают и дороже миллиона рублей. Парень заехал в помещение клуба посреди концерта, протаранил столики. После этого артисты вместе с блогером взгромоздились на крышу тачки и продолжили выступление.

— Инициирована проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором гражданин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара, — сообщили Управлении ГИБДД Москвы.

Водительские права у Михаила Литвина забрали в июле 2021 года — на четыре месяца по решению суда. Все из-за опасной езды по встречной полосе на Пресненской набережной в апреле этого года.

Несмотря на то, что Литвин сел за руль вне проезжей части, закон все равно расценивает это как управление машиной водителем, лишенным прав (ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ). За это грозит до 30 тысяч рублей штрафа, 15 суток ареста или обязательные работы сроком до 200 часов. Меру воздействия на нарушителя определяет суд.

Михаил Литвин также проходит по уголовному делу. Но в статусе свидетеля. В конце мая 2021 года блогер заплатил товарищу 85 тысяч рублей. За это тот разрешил примотать себя скотчем к вертолету. После пилот поднялся в воздух. Видео очень не понравилось сотрудникам Следственного комитета.

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