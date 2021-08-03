Привязывают человека к вертолету и крыше «Бентли»: как московские блогеры набивают подписчиков

Это ролик, который выложили в Сеть 2 августа. Фото: СОЦСЕТИ

Изумрудный Bentley мчит мимо небоскребов Москва-Сити. К крыше иномарки привязана девушка — Илона Дрожь. Себя она называет «главной по трусикам» и ведет инстаграм про макияж и модные образы. За рулем ее парень Сергей Косенко. На его аккаунт подписаны пять миллионов зрителей.

Это ролик, который выложили в Сеть 2 августа.

Косенко продает бизнес-тренинги. Семинары, на которых мечтающих зарабатывать миллионы, заряжают мотивацией. А чтобы поддерживать образ успешного и состоятельного, выкладывает фото с Мальдив, Дубая и устраивает постановки вроде покатушек на крыше. Машина, кстати, не его. Ее он взял в прокат за 8000 рублей.

Госавтоинспекция Москвы уже отреагировала на хайповый ролик — начала проверку. Правда, вряд ли последуют серьезные санкции. Вероятно, будет штраф в 1000 рублей за перевозку людей вне кабины (12.23 КоАП РФ). Косенко извинился за свой поступок. Но главное, получил одну из самых дешевых реклам самого себя.

В последнее время эпатажные выходки с транспортом блогеры совершают все чаще. «КП» вспоминает, чем закончились прочие «шалости» инстаграм-звезд.

Гусейн Гасанов: докатался до лишения прав

Поклонник дорогих тачек и красивой жизни первый опыт общения с полицией получил два года назад в Самаре. Собрал местных фанатов и устроил заезд по ночному городу с обильными нарушениями ПДД. Тогда все закончилось парой административных штрафов.

Смотреть видеосюжет Ютубер Гасанов громко проехался по Самаре

А веселые гастроли продолжились в Москве.

Летом 2020-го азербайджанца лишили водительских прав на три месяца за откидные номера. Прямо как у главного героя фильма Люка Бессона «Такси»: госномер на авто Гасанова «сворачивался» по нажатию кнопки — удобно, когда хочется притопить под камерами.

На прошлой неделе у Гусейна вновь по суду забрали права. На этот раз за отказ пройти медосвидетельствование. Молодого человека остановили за рулем Lamborghini Urus, цена которой достигает 20 млн рублей. Дунуть в трубочку или сдать кровь на наркотики и алкоголь водитель отказался. Итог — штраф 30 тысяч рублей и полтора года без водительского удостоверения.

Антон Гусев: усадил за руль сына-школьника

В своем инстаграме брутальный качок пишет, что зарабатывает более 1 млн рублей в месяц. Он продвигает бренд косметики и бытовой химии, популярный у домохозяек. А ведь когда-то строил свою любовь на «Доме-2».

У Гусева есть восьмилетний сын. 23 июля (2021 г.) папаша усадил парня за руль своего Mercedes. Такой прием - часть нашего культурного кода: батя учит сына водить тачку, это проходили многие. Но обычно отцовские уроки идут где-нибудь в безлюдном месте, на отшибе. Гусевский же отпрыск едет по улицам Москвы.

Папина автошкола прикрылась быстро. Уже через пару часов сотрудники ГИБДД сидели в машине блогера.

— О содеянном не жалею. Сын счастлив был, я тоже. Все, кто видео мои смотрели — так делать нельзя, — записал Антон еще одну сториз, когда полиция оформляла на него штраф в 30 тысяч рублей за передачу управления авто лицу, которое не имеет прав (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ).

Михаил Литвин: крушитель тачек

Есть категория детей, которые любят все крушить: песочные замки и хрупкие конструкции. Превращение порядка в хаос — процесс завораживающий. Блогер Михаил Литвин собаку съел на разрушениях. Он громил и сжигал машины таксистов, друзей, незнакомцев. Каждому выплачивал за порчу имущества материальное вознаграждение. Естественно все делалось ради видео: смотрите, я могу себе это позволить и купить все, что угодно.

В феврале этого года Литвин за рулем Porsche Taycan за 12 млн рублей въехал в стекло столичного автосалона. Уверяет, что перепутал педали. Потом гонял по встречке на Пресненской набережной. За гонки суд лишил его водительских прав на четыре месяца (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ). Но за два дня до суда Литвин успел еще «наследить»: на своем BMW i8 протаранил машину каршеринга. Возможно, ради очередного видео в стиле «я могу это себе позволить». Причем за эту аварию ему ничего не будет, нет нарушения правил. Выплатит фирме каршеринга ущерб за ремонт и всё.

Окончательно уверовав в свою безнаказанность, затейник срежиссировал очередной ролик, который и записал 20 мая (2021 г.). Нашел пилота, заплатил ему за летный час около 50 тысяч рублей и еще 85 тысяч парню, чтобы примотать того (на видео Литвин называет его своим другом Евгением) липкой лентой к нижней части вертолета и подняться в воздух.

12 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело. Но и здесь Литвин, считай, вышел сухим из воды. По делу он проходит свидетелем! По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ.) обвиняется глупый пилот. Может сесть в колонию на два года (максимальное наказание).

Эдвард Бил: пранк вышел из-под контроля

Эдуард Биль приехал в белокаменную из Молдовы. Взял себе более звучный псевдоним и начал пранковать: устраивать грубые розыгрыши незнакомцев. Просил девушек раздеваться на улице за деньги, представлялся сотрудников МВД и требовал проследовать с ним. Общественники взывали к силовикам, мол, надо найти управу на парня, но те отмахивались — доказать, что розыгрыш нанес кому-то ущерб, сложно.

Бил продолжал расти на YouTube и в Instagram (сейчас блоги заброшены), пока судьба не послала ему недвусмысленный знак. 1 апреля этого года блогер устроил массовую аварию на Новинском бульваре. Пять машин помяты, серьезно покалечена консультант Госдумы Мария Артемова, которая была за рулем в одном из авто. Есть версия, что блогер снимал очередное видео, но зазевался и вписался в поток.

Вину Бил признал и выплатил 11 млн рублей (за моральный ущерб, компенсацию расходов на лечение и реабилитацию) семье Артемовой.

В июле ему огласили приговор: два года ограничения свободы и три года без водительских прав за нарушение ПДД, которое причинило тяжкий вред здоровью (ч.1 ст. 264 УК РФ). Билу запретили выходить из дома в вечернее время и выезжать за пределы Подмосковья. Прокуратура собирается обжаловать мягкий приговор.

БЫЛ СЛУЧАЙ

За тонировку поехал… в военкомат

Москвич Гоша Ерохин пока только грезит о славе своих коллег. Он устраивает уличные гонки и сам любит баловать подписчиков небезопасным вождением. В начале лета проигнорировал взмах жезла инспектора ДПС. Полицейских заинтересовала глухая тонировка BMW, за рулем которого был Ерохин.

Беглеца тут же вычислили по камерам. Пробили по базе, и оказалось, что встречи с Георгием давно жаждет военкомат. Тот пропускает повестки. Ерохина отвезли к военкому. Правда, менять BMW на БТР пока не пришлось. Очевидно, уклонист нашел способ еще погулять на гражданке.

Комментарий специалиста

Пора жестко взяться за блогеров и привлекать их к уголовной ответственности

Юрий Капштык, юрист, эксперт по безопасности дорожного движения:

— Наблюдается юридический казус: нет заявления от лица, которое привязано к крыше Bentley или вертолету — и привлечь организатора сложно. А заявления нет, потому что люди сами соглашаются за деньги. Фактически, становятся соучастниками, актерами. Пока такие выходки не перейдут в плоскость реального уголовного преследования, они будут продолжаться. Пора жестко браться за таких видео-блогеров. Наказывать не только организаторов, но и их соучастников — в зависимости от степени вины. Нужна ответственность за размещение опасных роликов: выложил видео — подтвердил факт своего нарушения. Ролики нужно блокировать, а их автор должен знать, что у него нет альтернативы, кроме как привлечение к уголовной ответственности. Отслеживать видео может Роскомнадзор, Минсвязи и подразделения «К» МВД (расследует преступления в сфере компьютерной информации — прим. ред.). Сейчас же наказание для состоятельного человека смешное — штраф. Скандальные видео нарушают общечеловеческие нормы морали и воздействуют на молодежь с неокрепшими умами. Появляются подражатели - и это проблема.