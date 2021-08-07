Записки киевлянки: «Все ж как безумные хотели в Россию! И что теперь?»

Как Украина готовится к дню Независимости в конце августа и к отражению вторжения «агрессора» в сентябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ, ДОК...

Киев в канун празднования 30-летия Независимости Украины (24 августа) все больше напоминает цыганский табор. Горожане стали нетерпеливы, крикливы, постоянно выясняют отношения по любому поводу, многие не без особого удовольствия третируют продавцов и официантов, ставших жертвами мовного закона (запрещающего обслуживать на русском языке). В воздухе чувствуются запахи пота, варёной кукурузы и беспокойства. На улицах появились огромные развалы херсонских арбузов, по 10 гривен за кг (около 25 руб.), но покупают их киевляне не охотно: дорого.

Киев обвешан патриотическими растяжками. А телевидение продолжает запугивать войной с Россией и полномасштабным вторжением Путина уже в сентябре.

30 лет здесь шили флаги, красили заборы, мосты и дома, построенные проклятыми «оккупантами» в желто-голубой цвет, пекли самые большие пироги и отправляли баржи с арбузами, а теперь вот - ребят молодых на войну. Солдаты и солдатки изнывают от жары, обливаясь потом в военной форме на американский манер. Готовятся к параду.

Народ демонстративно перестает носить маски.

- Женщина, наденьте маску, - обращается одна дама к другой в трамвае.

- С какой стати? А может я «Пфайзером» привита? Лишь бы не «Спутником»! Что, не понятно?! - срывается та на визг. А, чуть успокоившись, принимается модно рассуждать. - И вообще, это «пландемия по сокращению населения».

Третью же волну пандемии коронавируса тут ожидают в сентябре, аккурат с повышением тарифов на отопление более чем на 30%.

Знаменитый детский доктор Комаровский не может прийти в себя от того, что в стране появился мовный омбудсмен, который собирает доносы на тех, кто заговорит по-русски. Доктор признался, что уехал бы из Украины еще 30 лет назад, если бы знал, что такое может быть в его родном Харькове.

То ли ещё будет, док. Не коренной вы наш.

ПРО ДОНБАСС ГОВОРИТЬ ПРАВДУ СТРАШНО

Возле нашего дома небольшое озерцо, где поставили скамейки, естественно, желто - голубого цвета. А какого еще?

И днем, и вечером туда приходят посидеть и подышать уставшие за день горожане.

Приятная блондинка, присев на скамейку, завела беседу про коронавирус и поведала, как месяц назад они с мужем переболели и отлежали в больнице. Выяснилось, что дама родом из Донецка, где осталась брошенной квартира, а ещё родительский дом где-то в районе Авдеевки.

- Путин сломал нам жизнь, - говорила дама с типичной южной, мягкой интонацией. - И мы теперь должны тут околачиваться на старости лет... Я предупреждала своих, чтоб не ходили ни на какой референдум, но все ж как безумные хотели в Россию! И что теперь? Россия нас к себе не берет, Украина обстреливает, а мы отираемся на съёмных квартирах в Киеве, где тоже никому не нужны.

- Ну как не нужны? Вас же здесь лечили и, наверняка, бесплатно.

- Да, - ответила женщина. Кислород в очереди ждали и дрожали от страха - хватит на нас или нет. И сейчас еще нужно много лекарств, которые покупаем за свой счет.

Вообще то мы в Киеве еле сводим концы с концами, а назад дороги нет.

- Вы поддерживаете отношения с родными, друзьями, кто остался там?

- Да, часто созваниваемся. Громыхает там прилично. Почти каждый день... Но люди живут и привыкли, а шахты почти все позакрывались. Мы не захотели быть с Украиной. И все должно было закончиться именно так.

- Как?

- Оккупацией российскими войсками, - ответила собеседница, во взгляде которой мелькнул испуг. Она сама-то верит тому, что сказала? - Ну, по телевизору же так говорят.

- А дети ваши где? С ними все хорошо?

- Да, младшая дочь живёт в Лондоне, а старшая уехала Москву с мужем и ребенком. Общаемся теперь в интернете.

У ПРЕЗИДЕНТА УРОВЕНЬ СОСЕДА ТОЛИКА

Невозможно было предположить, что уровень президента Зеленского, после его интервью каналу «Дом» (созданному в Киеве, чтоб «нести правду» Крыму и Донбассу) окажется примерно таким же, как у моего соседа Толика, который обожает фразу: «Чемодан, вокзал, Россия!», применяя ее как аргумент в любом политическом в споре.

Это когда ты ничего не можешь предложить людям от слова «совсем» и предлагаешь им одно: уехать. Да в Украине миллионы уже живут на чемоданах, как в плохом хостеле, который вот-вот покинут (что собственно и происходит), и только начальники ночлежки меняются и тырят все, вплоть до туалетной бумаги и гвоздей. Город – сад, красавец Киев, все более перестающий таковым быть, а превратившийся в столицу нового и совершенно некомфортного государства, изнывает от жары и припадочной, обнаглевшей власти, которая оставляет все меньше шансов на выживание простым людям.

Вот и в Верховную Раду подали законопроект об отказе от «Минских соглашений», а это значит - война продолжится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский - Донбассу: «Чемодан, вокзал, Россия!»

Президент Украины дал интервью телеканалу «Дом», созданному Киевом специально для пропаганды в Крыму и на Донбассе. И попытался убедить русских в этих регионах стать украинцами (подробности)