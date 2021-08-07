Русских на Украине хотят превратить в евреев в нацистской Германии

Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса уезжать в Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что бы там ни говорили, как бы ни насмехались над президентом Зеленским, который действительно все насмешки, летящие в его адрес (и даже больше), он глава страны. А это значит, что он задает курс всей своей команде, министрам, парламентариям, прочим высокопоставленным чиновникам и иным лидерам общественного мнения. С этой точки зрения, данное им интервью телеканалу "Дом" очень показательно. Про ту часть, где подкашлевающе-покряхтывающий пианист нетрадиционной исполнительской ориентации говорит про Крым, уже говорилось и не раз. Но еще более жесткой получилась у него та часть беседы, где он обозначил свое отношение к восставшему Донбассу.

- Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией, - сказал Зеленский и продолжил. - Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия…, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет.

Как это перекликается с полупьяным Порошенко, который откровенничал перед АТОшниками о не желающем покоряться Донбассе: "Наши дети будут ходить в школу, а их – сидеть в подвалах". Но до нынешнего Зеленского даже Порошенко не "дотянул". Обратите внимание, Зеленский говорит уже не про "российское", а про "русское": "если ты русский, русская территория". Он совершенно четко показывает, что в его Украине нет места не только чему-то российскому, но и русскому. И есть только одна возможность для проживания на этой территории – стать украинцами. Если это еще позволят сделать.

Языковой омбудсмен, "шпрехенфюрер", следящий за тем, чтобы все говорили на мове (уже само по себе нонсенс, потому что уполномоченный по правам следит за соблюдением прав человека) Тарас Кремень немедленно поддержал своего президента.

- Решением Конституционного суда Украины… определено следующее: угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения, - заявил "шпрехенфюрер" в эфире одного из телеканалов. - Поэтому кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно.

И тоже заметьте весьма важный нюанс, если Зеленский предлагал "уезжайте" или "бегите", то Кремень грозится уже "отправлять куда-то, в другие страны". Осталось уточнить – поездами, пароходами, баржами? О "цивилизованности" Украины лучше промолчать. О несуществующем, как о покойном - либо хорошо, либо никак. Хаос, разорение, бесчинства бандитов, торжество наркомании и массовый отъезд в Европу на поля и в проститутки – Зеленский действительно считает, что Донбасс стремится к такой "цивилизованности"?

Известный российский композитор, певец и музыкальныи продюсер Максим Фадеев не смог не прокомментировать Зеленского.

- Я мечтаю увидеть эту необразованную тварь на скамье подсудимых! И это будет! Обязательно и скоро! У меня всю семью, по линии отца, вырезали вот такие нацисты, и мой отец рос в детском доме, не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу. В нашей семье, по линии отца, погибли все, и когда я послушал интервью этого дурака, мне хотелось выть от обиды и оттого, что не могу плюнуть в его вечно перекошенную и шмыгающую от понятного рефлекса (намек на регулярное употребление кокаина – прим. авт.) рожу! – заявил Фадеев и вспомнил, что такими же, по факту, категориями оперировал в своих речах идеолог Третьего рейха Йозеф Геббельс. – "Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он — иностранец, который пользуется правами гостя". Йозеф Геббельс. А теперь замените слово "еврей" на слово "русский", и получится интервью Зеленского!

Кстати, нацисты поначалу тоже отправляли евреев в другие страны. И нынешние аресты украинских неонацистов-радикалов в какой-то степени похожи на "ночь длинных ножей", когда всех штурмовиков в Германии просто вырезали, а потом эсэсовцы понастроили концлагерей, куда поначалу тоже сгоняли только не успевших уехать из страны евреев, а потом и всех несогласных.

На все вопросы, кроме одного, даны командой Зеленского совершенно однозначные ответы. Кроме одного: когда Зеленский начнет строить на Украине концлагеря для русских? Европа и это проглотит от бывшего комика, который устраивает трагедии целым народам?

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