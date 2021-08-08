Марию Максакову заподозрили в пластике ягодиц: «По стопам Кардашьян!»

Марию Максакову заподозрили в пластике ягодиц Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезда оперной сцены и Мария Максакова всегда была обладательницей стройных форм. А тут во время отпуска в Одессе 44-летняя артистка удивила подписчиков своего Инстаграма видео и фото в бикини, где видно, как она ощутимо округлилась.

Блогерам показалось, что у оперной звезды неестественно пышные бёдра. «Словно в памперсе!», «Вы наверное увеличили ягодицы, как Кардашьян?» - пишут Максаковой читатели ее соцсетей.

- Спасибо нашим дорогим СМИ, за то, что уделяете внимание моей персоне! Что не пост, так я на главных заголовках прессы! Особым вниманием всегда вознаграждаются мои формы. Может быть чаще радовать вас привлекательными снимками, - сказала певица kp.ru.

Кстати, если Максакова действительно увеличила бёдра, то для российского шоу-бизнеса это не новость. Подписчики уже давно подозревают, что к подобной процедуре прибегла певица Рита Дакота.

Рита Дакота тоже обладает пышными формами. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не скрывает, что поставила силиконовый имплант и бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна.

Анна Грачевская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Минувшей зимой увеличила тылы и певица Анна Калашникова. Звезда ток-шоу убрала с помощью пластической операции лишние сантиметры с талии и живота. А потом добавила жир с этих зон в грудь и бёдра, тем самым придав им дополнительный объём.

Увеличила тылы и певица Анна Калашникова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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