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Звезды8 августа 2021 11:00

Актриса Татьяна Бронзова оправдала поцелуй Прокловой со своим мужем: «Это было еще до коронавируса»

Жена народного артиста не видит ничего страшного в том, что фотограф запечатлел её мужа в пикантный момент
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Актеры Елена Проклова и Борис Щербаков

Актеры Елена Проклова и Борис Щербаков

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовные похождения Елены Прокловой с недавних пор не обсуждает только ленивый. Четыре года назад актриса рассказала в ток-шоу о своих романах со знаменитыми актерами – Олегом Янковским, Андреем Мироновым и попросила у их вдов прощения. А несколько месяцев назад с рыданиями призналась Лере Кудрявцевой в том, что ее, тогда еще 15-летнюю школьницу, растлевал очень известный актер и народный любимец. Он был женат и старше Прокловой на 18 лет. Страна долго отходила от её откровений. Но, похоже, это не все её интимные тайны.

Недавно в Сеть попала фотография, на которой Елена Проклова целуется и обнимается с Борисом Щербаковым, популярным актером и всё ещё очень интересным мужчиной. Фото сделано на каком-то мероприятии. «Страстный поцелуй» Елены Прокловой и Бориса Щербакова вызвал новый виток обсуждения «аморального поведения» актрисы. «Ах, какой ужас Проклова на глазах у всех целуется с женатым мужчиной!», - возмущаются одни. Другие наоборот иронично поддерживают актрису: «Молодец Проклова, всех мужиков в театре изнасиловала!»

Справедливости ради надо сказать, что Проклова и Щербаков дружат семьями, а когда-то во МХАТе Олега Ефремова они так часто играли влюбленную пару, что народная молва их поженила. На самом же деле они - только друзья. И остаются ими по сей день.

После скандального признания Прокловой на НТВ, супруга Бориса Щербакова Татьяна Бронзова заступилась за Елену: "Лена - очень искренний человек. Просто в юности она была очень симпатичная, женственная, эдакая нимфа... Я ее знаю еще по Школе-студии МХАТ. С такими внешними данными, как у нее, Лена могла бы сделать карьеру через постель, за ней ухаживали многие мужчины, в том числе и богатые, и влиятельные. Но она никогда не торговала собой. Всегда много работала, влюблялась в абсолютных бессребреников. У нее характер не простой, но человек она хороший и верный друг. Никогда не предаст».

Мудрая Татьяна Бронзова и сейчас посмеивается над обсуждением, которое вызвала фотография её мужа и Елены Прокловой. Ведь видно же, что герои на фото «работают на камеру», Щербаков целует Проклову в щечку. И это поцелуй старых друзей и коллег.

- Эта фотография сделана на кинофестивале «Амурская осень» два года назад, - рассказала нам Татьяна Васильевна. – В тот раз Боря был председателем жюри, оценивал театральные постановки, а Лена играла в антрепризном спектакле, который был в конкурсе. После спектакля был фуршет, как обычно. Лена и Боря были рады увидеть друг друга. Когда-то они много играли вместе в театре. Как только в пьесе была молодая влюбленная пара, режиссер сразу к Леночке и Боре. Был спектакль, где они играли мужа и жену. «Валентин и Валентина», «Юристы», «Портрет» – всех названий, где они играли влюбленных, и не вспомнишь. Поэтому встретившись на фестивале в Благовещенске, они в шутку начали объясняться друг другу в любви, не говоря о том, что актеры всегда целуются при встрече. Это же было еще до коронавируса, когда люди не боялись целоваться.

Елена Проклова по праву считается одной из самых привлекательный советских актрис

Елена Проклова по праву считается одной из самых привлекательный советских актрис

Фото:

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯЕлена Проклова: досье KP.RU