Актриса Татьяна Бронзова оправдала поцелуй Прокловой со своим мужем: «Это было еще до коронавируса»

Актеры Елена Проклова и Борис Щербаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовные похождения Елены Прокловой с недавних пор не обсуждает только ленивый. Четыре года назад актриса рассказала в ток-шоу о своих романах со знаменитыми актерами – Олегом Янковским, Андреем Мироновым и попросила у их вдов прощения. А несколько месяцев назад с рыданиями призналась Лере Кудрявцевой в том, что ее, тогда еще 15-летнюю школьницу, растлевал очень известный актер и народный любимец. Он был женат и старше Прокловой на 18 лет. Страна долго отходила от её откровений. Но, похоже, это не все её интимные тайны.

Недавно в Сеть попала фотография, на которой Елена Проклова целуется и обнимается с Борисом Щербаковым, популярным актером и всё ещё очень интересным мужчиной. Фото сделано на каком-то мероприятии. «Страстный поцелуй» Елены Прокловой и Бориса Щербакова вызвал новый виток обсуждения «аморального поведения» актрисы. «Ах, какой ужас Проклова на глазах у всех целуется с женатым мужчиной!», - возмущаются одни. Другие наоборот иронично поддерживают актрису: «Молодец Проклова, всех мужиков в театре изнасиловала!»

Справедливости ради надо сказать, что Проклова и Щербаков дружат семьями, а когда-то во МХАТе Олега Ефремова они так часто играли влюбленную пару, что народная молва их поженила. На самом же деле они - только друзья. И остаются ими по сей день.

После скандального признания Прокловой на НТВ, супруга Бориса Щербакова Татьяна Бронзова заступилась за Елену: "Лена - очень искренний человек. Просто в юности она была очень симпатичная, женственная, эдакая нимфа... Я ее знаю еще по Школе-студии МХАТ. С такими внешними данными, как у нее, Лена могла бы сделать карьеру через постель, за ней ухаживали многие мужчины, в том числе и богатые, и влиятельные. Но она никогда не торговала собой. Всегда много работала, влюблялась в абсолютных бессребреников. У нее характер не простой, но человек она хороший и верный друг. Никогда не предаст».

Мудрая Татьяна Бронзова и сейчас посмеивается над обсуждением, которое вызвала фотография её мужа и Елены Прокловой. Ведь видно же, что герои на фото «работают на камеру», Щербаков целует Проклову в щечку. И это поцелуй старых друзей и коллег.

- Эта фотография сделана на кинофестивале «Амурская осень» два года назад, - рассказала нам Татьяна Васильевна. – В тот раз Боря был председателем жюри, оценивал театральные постановки, а Лена играла в антрепризном спектакле, который был в конкурсе. После спектакля был фуршет, как обычно. Лена и Боря были рады увидеть друг друга. Когда-то они много играли вместе в театре. Как только в пьесе была молодая влюбленная пара, режиссер сразу к Леночке и Боре. Был спектакль, где они играли мужа и жену. «Валентин и Валентина», «Юристы», «Портрет» – всех названий, где они играли влюбленных, и не вспомнишь. Поэтому встретившись на фестивале в Благовещенске, они в шутку начали объясняться друг другу в любви, не говоря о том, что актеры всегда целуются при встрече. Это же было еще до коронавируса, когда люди не боялись целоваться.