Страстный поцелуй Елены Прокловой и женатого Бориса Щербакова попал на фото

Актеры Елена Проклова и Борис Щербаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О любовных похождениях Елены Прокловой с недавних пор осведомлено, кажется, все население России. Четыре года назад актриса прилюдно просила прощения у жен знаменитых актеров, с которыми состояла в любовной связи. А несколько месяцев назад с рыданиями сообщила Лере Кудрявцевой о порочных отношениях с именитым артистом, имя которого категорически называть отказалась. Прокловой было в ту пору всего 15 лет. А ее кавалер был не только известен, но и женат. Однако, как выяснилось, это не все интимные тайны Елены Игоревны.

Достоянием общественности стала по истине сенсационная фотография. На снимке Елена Проклова страстно целуется и обнимается с Борисом Щербаковым. Фото было сделано на одном из мероприятий.

Поцелуй Елены Прокловой и Бориса Щербакова попал на фото. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса предстала в узеньких джинсах с заниженной талией и свитере. Забросив руки на плечи глубоко женатой звезды культовых фильмов "Валентин и Валентина" и "С любимыми не расставайтесь", Елена Игоревна нежно прильнула всем телом к чужому мужу. Парочка не обращала внимания на людей вокруг. Актриса что-то шептала на ушко мужчине. Седовласый артист, похоже, был доволен.

Актеры Елена Проклова и Борис Щербаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

К слову, когда-то Проклова и Щербаков так часто играли мужа и жену, что народная молва их поженила. Более того, Проклова близко дружит с супругой Бориса.

Как только Елена Игоревна сделала скандальное признание, Татьяна Бронзова выступила с заявлением. "Лена очень искренний человек. Я знала эту историю, но не в таких подробностях. Она правильно сделала, что рассказала. Она освободилась от этого ужаса, который ее преследовал. Может быть, раньше она боялась об этом говорить. Этот актер был очень влиятельным человеком. Ни одна девочка, особенно молоденькая студента, не могла бы дать ему отпор, потому что зависима... В театральной тусовке об этом все знали. Ведь были еще и другие студентки. В Школе-студии, где он преподавал, у него были любимые девочки, даже при том, что он был женат. Одной своей студентке, которую он сильно домогался, он сломал карьеру".

Отметим, в 2017 году Елена Проклова публично попросила прощения у жен своих бывших возлюбленных, с которыми она крутила романы. Список любовников оказался солидным. Актриса рассказала, что больше всего волнений ей принесли отношения с женатым Олегом Янковским. Во время их романа она забеременела и решила сделать аборт. Елена Игоревна призналась, что нежные чувства связывали ее с Андреем Мироновым - партнером по фильму "Будьте моим мужем". И Олегом Табаковым - в то время, когда они работали в одном театре. Роман со звездой фильма "Цыган" Михаем Волонтиром актриса закрутила в 1983 году на съемках картины "Будь счастлива, Юлия!" в Молдавии. В разгар интрижки на площадке неожиданно появилась жена Михая. "Скандал был неописуемый. Вся гостиница ходила ходуном", - вспоминала Проклова.