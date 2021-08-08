Опасная социальная болезнь: жить кое-как, лишь бы ничего не менять

Люди не хотят работать. А те, кто работают - делают тяп-ляп Фото: Александр БОЙКО

Был недавно в одном старинном монастыре. Сидели за чаем с благочинным монастыря, он сокрушался: «Некому работать в обители. Раньше спасались приезжими, сейчас хоть ложись да помирай. Нет никого. Местные – никто работать не хочет. Мы даем стол, крышу над головой, зарплату 20-30 тысяч – не идут. «80-100 давай, тогда подумаем». А те, кто работают, все делают тяп-ляп, колпачат, пьют».

Игуменья другого монастыря рассказывает: «Монастырь в большом селе. Все село сидит на пособиях, пенсиях и подачках детей. Ничего не делают, пьют, как лошади. Если что можно спереть в монастыре – обязательно сопрут. Зовём в монастырь поработать, обещаем кормить, продукты даем, платим – не идут. А если кто придет…» - см выше.

Вхожу в интернет – известный ресторатор рассказывает: «Открываем ресторан в Сочи. Большую часть персонала пришлось везти из Москвы – местные ни на что не годятся».

Руководитель крупной структуры делится: «Нанимаем молодых сотрудников. Согласовали, устроили, оформили. На следующий день один на работу не вышел. Звоним, спрашиваем, в чем дело. В ответ: «Не хочу». Еще один через неделю пропал. Ищем. Нашли, спрашиваем, в чем дело. «Надоело. Устал. Не нравится». Никто не предупреждает – просто или не приходит или исчезает и всё, телефоны выключаются.

Таких историй тысячи. Разные, но мораль везде одна. «Нет людей», «Скребем по дну», «Никому ничего не нужно». «Никто не хочет ни за что отвечать».

Одновременно из тысяч квартир, домов несутся вопли: «Еле сводим концы с концами!», «Как жить?», «Нищета задолбала!», «Едим шиш с маслом», «Перебиваемся с хлеба на квас», «Замучились», «До каких таких порррр???»

Что-то удивительное.

Тем временем (и закономерно) кредитная кабала достигла фантастических величин в сотни миллиардов рублей. То есть для значительного количества людей проще влезть в долги, но не менять образ жизни, род занятий, место жительства. Как выразилась одна дама: «хорошо бы все поменять, только чтобы ничего не менялось». Ругают мигрантов – засидели и захватили все кругом. Мигранты приехали работать за несколько тысяч километров, годами не видят семей, живут по подвалам и общежитиям – жить надо. Спросил у нескольких человек: «Если завтра предложат работу на очень хорошие деньги, но в Ташкенте - поедете?»

Угадайте ответ.

При этом очень многие из тех, кто выше, озлоблены, накалены, пропитаны ненавистью, готовы взорваться в любую секунду. «Гады!.. Сволочи!.. Всё украли!.. Всех сожрали!... Олигархи … Путин… Единая Россия… Будьте прокляты». Много раз пытался заводить разговор: «А что вы пробовали сделать? Что вам, именно вам, конкретно сделали плохого Путин, «Единая Россия»? В чем они виноваты? Вы обращались? Вам не помогли? Как еще вы пытались решить вопросы? Давайте попробуем». Приводишь факты, убеждаешь, предлагаешь пути выхода. В ответ:

- Хватит!!! Вранье!!! Брехня!!!

- Что враньё, почему? У вас есть факты?

- Ничего нет! Все и так всё знают! Ничего не делали, никуда не обращались!!!

- Почему? Давайте попроб…

- Нет!!! Бесполезно!!! Там все уроды!!! Вы такой же, как они, если защищаете!!! Нас травят, душат… Аааа…

Это признаки очень опасной социальной болезни. Тотальный паралич действия, массовый инфантилизм, нежелание делать хоть что-то, чтобы изменить ситуацию, готовность жить кое-как, лишь бы ничего не менять. В этих условиях приди кто угодно, дай денег – возьмут и не спросят «за что». Дают – бери, бьют – беги.

Вот с этим настроем надо что-то делать.

***

Скажут в ответ, что за 20-30 тысяч труд может быть только тяп-ляп. Кроме того, еще среда плохая. То есть будь большая зарплата и хорошая среда, все были бы идеальными работниками.

В этом и состоит традиционное и очень пагубное заблуждение. Действительно, многим кажется, что если бездельнику заплатить большие деньги, он станет трудягой. Что качество работы прямо пропорционально оплате. Это не так. Исполнительность может зависеть от оклада, но качество нет. Качество зависит от внутренней порядочности человека и его профессионализма, а эти свойства проявляются не в тот момент, когда звякает в телефоне «деньги пришли».

Они либо есть, либо их нет.

Помнится, миф о том, что качество продукции можно поднять зарплатами, активно распространялся в конце 1980-х, когда появились кооперативы. Там действительно начали очень неплохо зарабатывать, но рядом с той дрянью, которую производили кооперативы, советские образцы одежды, обуви и пищи, от которых нас призваны были увести кооперативы, казались вершиной человеческого гения. Человек либо работает, либо нет, либо талант и гений, либо нет.

Теперь что касается среды. Тысячу раз слышал: «Пока мне не создадут условия… пока это не будет так, как я хочу… пока не будут выполнены мои требования, я не буду…» и т.д. Знавал непризнанных гениев, которые так и просидели, ожидая, пока будут выполнены их условия, до седых волос и сошли «в преисподняя земли», так и не осчастливив человечество, не сумевшее создать для них среду Аргумент «пока они не сделают …я не буду…» лучший способ отвести от себя любую ответственность. Не ты бездельник, не ты виноват, не ты проиграл, не ты упустил – они довели, допустили, испортили, загубили. Тут не среда виновата – тут виноватого в безделье, воровстве, дуракавалянии ищут. Ищут обстоятельства, структуру, людей, на которых можно все свалить и дальше придуриваться. «Единая Россия»… «Путин»…», «Пропагандисты»…

Среда виновата. Мешает. Среда не мешала Флоренскому изобретать в тюрьме на Соловках, не мешала Лихачеву в блокадном Ленинграде писать книги, а Мессиану в фашистском концлагере сочинять и исполнять музыку. Значит, дело не в ней. А, кроме того, зададимся откровенными вопросами. Очевидно, именно среда гадит в подъездах, квасит в подвалах, ворует все, что плохо лежит, ставит машины на клумбы, матом орет под окнами, воюет с соседями, прячет налоги, подсовывает просрочку в магазинах, ругает страну по сетям? Изменить среду – и сразу восстанут из пьянства алкаши, кончится мат, пивасик, исчезнет шпана, гопники, все начнут работать, как индийские слоны, читать по вечерам Достоевского и слушать Моцарта. И будем мы – великая вековечная мечта – жить в России, но получать, как в Америке. И, желательно, не напрягаться.

А народ у нас хороший. Не беспокойтесь. Опять же, потому, что свойства и качества народа определяются не его способностями обтесывать бревна или решать математические задачи. А сострадать, понимать, сочувствовать, видеть чужую боль и принимать ее, как свою, любить. Освобожденные из советского плена немцы поставили в Германии памятник русским людям. Памятник – образ, памятник-сублимация тех свойств и качеств, которые они увидели в нас. Памятник изображал не человека с лопатой, молотом или рейсшиной, не человека труда – он изображал пожилую женщину с куском хлеба в руке. Потому что без неё, этой женщины, часто потерявшей на войне мужа и сыновей, но которая все равно кормила и жалела пленных немцев «потому что у каждого из них мать есть», не было бы ни победы, ни лопаты, ни рейсшины, ни ракеты.

Это либо понимаешь, либо нет.