Унитаз Хрущева, "экскурсия из топора" и розовые зубы: вся правда об отдыхе в Абхазии – 3

Продавец кукурузы на пляже в Абхазии. Фото: Shutterstock

Это продолжение: Часть 1, Часть 2.

Гагринский пляж радовал небольшим (по сравнению с Крымом) скоплением народу. Не было ощущения листа с пельменями. Друг на друге никто не лежал.

- Кукуруза ворррованная. Берррите, не пожалеете или будете коррмовую бррать, - раскатисто орал поутру толстый дядька в драных шортах, пробираясь по пляжу.

В своей клетчатой драной сумке армянин Рафик продавал действительно самую вкусную в Гагре кукурузу. Сладкую, сочную, крупную. По сто рублей штука.

Откуда он ее ворует, Рафик не уточнял. Устав ходить, он без спросу усаживался на чей-нибудь лежак и предавался советскосоюзной ностальгии. Рафик вслух мечтал о временах, когда на границе с Россией уберут КПП, деньги начнут падать с неба и наступит благоденствие.

Под ностальгические разговоры, "кукурузник", как называли его пляжники, доставал из сумки бутылку чачи и угощал только тех, кто любит Советский Союз так же, как он.

Из-за отсутствия урн поблизости и в отдалении, пляжники зарывали обгрызенные початки прямо в песок, обозначив место погребения камнем. Вечерами кукурузные захоронения раскапывал узбек Ваха, собирал початки в мешок и ругал кукурузника на узбекском языке.

Гагринский пляж. Фото: Евгения КОРОБКОВА

В один из дней моего отдыха ливни принесли с гор огромную кучу мусора. В когда-то прозрачной, как рафикова чача, воде теперь плавали палки, бутылки и разное говно.

- Что за сервис, почему никто не убирает мусор, - возмущались отдыхающие.

Всю ночь и утро Ваха собирал по пляжу ветки и складывал их в большие шалаши на берегу. Глядя на его труд, некоторые пляжники, как были в трусах, тоже принялись вылавливать из моря палки. За день удалось почти очистить пляж. Ночью украинец Вова на тракторе "Беларусь" убрал все собранное.

А на следующий день Ваха устроил аттракцион неслыханной щедрости и угостил всех лежаками, хотя в обычное время сдавал их в аренду по сто рублей на день.

Ваха мечтал, чтобы, наконец, наступил, октябрь.

- В октябре приедут богатые евреи. Они платят столько, сколько скажешь. Хоть сто рублей в час, хоть пятьсот в день...

Закат на пляже. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Больше всего мечтаний было у абхазца Тимура. Он дежурил у пляжа, возил желающих по 150 рублей по городу и хвастался большими угодьями кукурузы.

Во-первых, Тимур мечтал сменить президента, потому что новый никак не может решить вопрос с независимостью.

- Сколько можно над людьми издеваться? Надо уже, чтобы нас все остальные признали.

Во-вторых, Тимур верил, что с признанием независимости в Абхазию потянутся иностранцы и страна расцветет, как маков цвет.

- Потому что у них такой природы нет. Абхазия, это страна, которую Бог берег для себя, слышала такое?

В-третьих, Тимур мечтал, чтобы в Абхазии отреставрировали все порушенные дома, возобновили старые производства, но при этом - чтобы москвичи не скупали земли, не строили себе дач и не разрабатывали нефтяное месторождение в море.

- А так, отдохнуть - приезжайте, мы вам всегда рады, - приглашал Тимур.

Страна чудес и безобразия

С певицей Аленой, женщиной лет 45 в перламутровых очках в форме шестиугольника, мы познакомились в одном из ресторанов с живой музыкой. Обычно в большинстве заведений местного общепита звучали три популярные песни:

- Старинный "Фантазер" Ярослава Евдокимова

- "За тебя калым отдам", кавказская модификация хита "Увезу тебя я в тундру"

- "Зачем надела это платье, зачем твой платье в леопарде" Миши Галустяна.

Певица Алена исполняла нечто другое. Что именно - я не запомнила, но было приятно, поэтому, когда Алена закончила петь и грустила за столиком, я позвала ее к себе.

Алена рассказала, что переехала сюда с мужем из Нижневартовска, живет в Абхазии уже три года и, в принципе, довольна. Всего за миллион купила большую квартиру. Правда, в квартиру начала вгрызаться природа, но благодаря мужу, который занимался ремонтами, жилье удалось отстоять. На жизнь зарабатывают летним пением, маникюром и ресничками. Природой довольны.

- Красот здесь столько, что мы за три года все посмотреть не успели! - похвасталась Алена и вдруг поглядела на меня с подозрением. А вдруг перехвалила, и я тоже захочу здесь остаться.

- Замуж выйти здесь не вариант. Только если квартира есть в Москве, - строго предупредила она. - И вообще, правильно говорят, что "Абхазия - страна чудес и безобразия". А еще - не дай бог, ты кому-то из мужиков улыбнешься случайно... Что будет? Плохо будет. Я поэтому в перерывах прячусь подальше, чтобы не дай бог...

Алена мечтала, чтобы во время живых концертов ее не просили исполнить "Кабриолет" Любы Успенской.

"Вам будут впаривать всякий шмурдяк"

Экскурсовод Ирма не говорила напрямую, что она хочет больше всего, но мы и так поняли. Она хочет, чтобы туристы были покладистыми и соглашались на все, что предложит Ирма.

А Ирма предлагала доплатить там триста рублей, там шестьсот, чтобы подняться повыше, посмотреть точку получше, увидеть дачку Сталина, а как туристу жить без дачки Сталина?

Мы были хорошей группой и на все соглашались. Ирма была рада.

Следующий день после приезда я посвятила путешествию на озеро Рица - жемчужину Абхазии. Путешествие казалось недорогим, всего 850 рублей. Но было построено по принципу каши из топора. Добавим того-сего-десятого, так что, с учетом всех развлечений, обошлось как экскурсия на джипе в Шардже. Правда, я была предупреждена.

- Готовьтесь, будут там всякий шмурдяк втюхивать. Здесь остановка - дегустация меда. Там - дегустация сыра. До Рицы не доедете, - сказала одна злая тетка из Петербурга, отдыхающая в том же гостевом доме.

Сначала мы остановились на дегустации вина и нас угощали довольно паршивым, говоря между нами, пойлом. То, что выдавалось за черное, белое, красное, по факту было похоже на сок, разбавленный спиртом, а зубы приобретали чудесные розоватые оттенки.

- Не пей вина, Гертруда, - предупреждал меня знакомый сомелье. - Туда цистернами везут молдавское, которое потом выдают за местное. Что они там делают - одному богу известно. Разбавляют, добавляют сахар и консерванты. Это большой бизнес. Виноградников в Абхазии очень мало.

Кстати, в отличие от вина, чача в "Стране души" была очень даже ничего. Не как у Рафика, конечно, с Рафиковой ничто не сравнится, но вполне приличная, если не считать душераздирающий химический запах винограда.

Следующей остановкой была медовая ярмарка, где мы проторчали целый час. Здесь нам втюхивали мед и давали погладить "очен добри и некусачи северни кавказски пчела". За неимением одноразовых палочек, мальчик-продавец с бутылкой подходил к людям и просто лил мед на тыльную сторону руки, туда, куда женщины обычно наносят крем, прежде чем мазать на лицо. Предлагалось по-простому слизывать налитое с руки.

Мед желающие могли слизнуть на пробу со своей руки. Фото: Евгения КОРОБКОВА

- А коронавирус? - удивлялись дегустирующие.

- Да какой еще коронавирус, - возмутился продавец. - Там, где мед - все стерильно.

Пока лизала руку, вспомнились мечты таксиста Тимура о богатых европейских туристах. Что-то подсказывало, что такой номер вряд ли прокатил бы с европейскими гражданами.

Потом произошло ЧП: один туристический дядька затеял срач с продавцом по поводу "кавказски пчела". С его точки зрения, пчела никакая не труженица, а просто ленивая вороватая скотина, которая тырит мед у более ответственных пчел других пород.

Завязался долгий спор, смешались в кучу пчелы, люди и все жужжали и махали крыльями.

За это время я успела осмотреть ярмарку и нашла стеклянные ульи, в которых можно было увидеть воочию труд кавказской труженицы.

Активная торговля уникальным сыром из буйволиного молока. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Следующим номером программы нам продали копченые сыры из редкого буйволиного молока и грудку из коптильни. Продавщица уверяла, что грудка может храниться две недели не в холодильнике. Я повелась и купила.

Грудка стала неупотребимой к концу поездки.

На этом дегустации, слава богу закончились, а относительно честный отъем денег - нет. На водопаде "женские слезы" нам предложили купить ленточки для повязывания на водопад во имя исполнения желаний. На реке Бзыбь высадились всем кагалом и катались на тарзанке над речкой (500 рублей). Когда все-таки добрались до Рицы, Ирма, не дав опомниться, толпой повела экскурсантов в "самое лучшее кафе" (но не очень верилось, поскольку кафешек на озере была целая куча и все кормили одним и тем же).

Мне удалось сбежать от процедуры пищепоглощения и вместо этого покататься на катамаранах по 600 рублей с носа за полчаса. (Цены выросли, еще пару лет назад та же услуга стоила 300 рублей). Но, в принципе, дело того стоило.

На озере на меня нашло умиротворение.

В мае этого года в Рицу сошел крупный оползень, и вода в "жемчужине Абхазии" стала цвета лужи. Экологи боялись за озеро. Причем, по самым благоприятным оценкам, вода не могла очиститься быстро и в состоянии лужи Рица должна была провести, минимум, все лето.

Красоты озера Рица. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Но, к удивлению всех, озеро смогло переработать грязюку довольно быстро.

Потом Ирма сказала, что за одну поездку мы никак не увидим всю красоту озера, потому что оно в форме фасолины, а чтобы оценить эту форму - жизненно необходимо объехать его по периметру. А еще - сам бог велел заглянуть на дачу Сталина, а не то вождь соскучится.

И еще 600 рублей ушло в экскурсоводческий карман.

Розовый туалет на даче Сталина

Вообще-то, у Сталина в Абхазии целых пять дач. Ну как дача. По меркам нынешних олигархов - сарай сараем. Деревянный домик из сосновых досок покрашен в зеленый цвет, чтобы сливаться с окружающим пейзажем. Стоит в изумительно красивом месте, попав в которое, почему-то начинаешь испытывать счастье. На территории дачи сохранились даже самшиты. (Эти деревья полностью вымерли в Сочи из-за заразы-огневки).

По меркам нынешних олигархов, дача Сталин - сарай сараем. Фото: Евгения КОРОБКОВА

- Мы очень боялись, что огневка, сожрав самшиты, перекинется на другие деревья, - рассказывала Ирма. - Бывало едешь вечером с туристами, а эти бабочки - вылетают на свет фар и хлопьями падают на стекло.

Слава богу, природа Абхазии и здесь проявила свою жизнестойкость. Огневок стало существенно меньше, похоже, они никуда не перекинулись, а сохранившиеся самшиты тщательно обрабатывают.

Внутри самой дачи удивили сверхпрозрачные окна из горного хрусталя и пять спален Сталина. Вождь во избежание эксцессов ночью мог несколько раз поменять спальню.

Во время экскурсии по даче Вождя народов. Фото: Евгения КОРОБКОВА

А вот в соседней даче Хрущева (Никита Сергеевич принципиально не хотел жить в домике Сталина и выстроил себе аналогичную в двух шагах) - поразил туалет. Санузел у Хрущева оказался совершенно розового цвета. Оказалось, такая гламурная прихоть была у Нины Петровны, супруги Хрущева. Широко распространена информация, что такая деревенская на вид Нина Петровна не так проста, как казалась. Якобы она прекрасно говорила по-французски и по-английски. И что во время визита в Америку общалась с Жаклин Кеннеди без переводчика. Глядя на розовый унитаз - поверишь и не в такое.

Розовый унитаз - прихоть супруги Никиты Сергеевича. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Кстати, дача Сталина до сих пор является резиденцией президента Абхазии. Но, что интересно, в здешних местах можно снять комнатку и отдохнуть. Если что, я всерьез задумалась об этой опции.

На обратном пути экскурсовод Ирма куда-то исчезла.

- Ирма очень извиняется, у нее возникли дела, - извинился водитель Инал.

Да и правда, зачем ехать, если каша из топора уже готова.

На обратном пути Инал развлекал нас байками и отвечал на вопросы в режиме бредового брифинга.

Из разговора с Иналом:

- Инал, как у вас пенсионеры живут?

- Ой, плохо живут. Абхазская пенсия четыреста рублей. Поэтому все пенсионеры вынуждены работать. Кто таксистом, кто еще кем.

- Инал, а если дряхлый пенсионер? Как ему прожить на 400 рублей.

- На какие 400 рублей? У нас никто не живет на 400 рублей.

- А как же абхазская пенсия в 400 рублей? Сам же сказал.

- А кто вам сказал, что старики на абхазскую живут? Все наши старики российскую пенсию получают...

"Вы все врети" или краткие выводы второго дня

1. Вернувшись в гостиницу выяснила, что потратила около 4 тысяч рублей. Вот тебе и "бюджетный вариант за 850!"

При этом я не могу сказать, что меня обобрали, обманули и так далее. Нормальная экскурсия за свои деньги. Но вывод напрашивается сам. Отправляясь в путешествие, нужно учитывать, что с вас обязательно сдерут еще какие-то денежки на дополнительные опции. Конечно, можно и отказаться от опций, но, когда весь автобус соглашается ехать, а вы один - нет, это очень неудобно во всех отношениях.

2. Даже несмотря на повышенную цену, я оказалась довольна. Ни в чем себе не отказывала. Ни в тарзанке, ни в катамаране. А экскурсию на дачу Сталина считаю одним из самых интересных мест. Правда, охотно обошлась бы без дегустаций, из-за которых по интересным локациям скакали галопом по Европам.

3. В принципе, гораздо выгоднее брать таксиста и ехать по волшебным абхазским местам самому. День с таксистом стоит пять тысяч рублей, зато не будет никакого меда и никакого вина. А в классных локациях, вроде Юпшанского каньона, где, кажется, - по-другому течет время, можно остановиться и подольше.

4. На туристических маршрутах Абхазии отличная дорога. Это действительно удивило. На озере Рица прекрасная инфраструктура, никакой разрухи, новые, с иголочки, катамараны, много кафешек, чистота и уют. Правда, платные туалеты.

5. Остальные локации, вроде водопадов, каньонов, озер и прочее - не обезображены инфраструктурой вообще. У всего первозданный вид и если есть какие-то торговые места, то их пока очень мало. Дикий бизнес, делающий деньги на всем, сюда еще не пришел.

- Это удивительно, - сказала моя знакомая-писательница, впервые гостившая в Абхазии. - Такие прекрасные места, и никак не растиражированы и не облизаны торгашами. В Европе такого уже не осталось. Там выжимают деньги с каждого миллиметра.

6. При том, что дикие виды хороши - туристическим места очень не хватает урн. К сожалению, туристы норовят спрятать пакетик из-под чипсов или какую-нибудь баночку либо в дупло дерева, либо под камень прекрасного водопада.

- Такие у нас туристы, - сокрушалась Ирма.

Но, кажется, не в туристах дело.

А если спрашивать меня, как туриста, то бы хотела пожелать Абхазии побольше урн на улицах и туристических тропах.

Меж тем у меня оставался последний день путешествия, который я хотела провести культурно, а получилось некультурно.

В СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬЕ Я РАССКАЖУ О НЕКУЛЬТУРНОМ И ПОДВЕДУ ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ.

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