Кто и как покушался на телеведущих: рукопашная Гордона, заточка для Уткина и угрозы Собчак

В студии шоу «Мужское/Женское» происходит всякое. Ругань, драки, иногда даже удушение колготками. Фото: Кадр видео

Опасность профессии журналиста иногда носит буквальный характер — загреметь в суд или получить срок, как оказывается, не самое страшное, что может случиться. Иногда читатели хотят покарать за слово.

Александр Гордон

В студии шоу «Мужское/Женское» происходит всякое. Ругань, драки, иногда даже удушение колготками. Все веселятся и смотрят на этот трэш с восторгом.

Но мало кто знает, что на ведущего Александра Гордона реально покушались неадекватные гости.

- Один из удаленных мной в раздражении гостей на меня напал за кулисами, - вспомнил в интервью телеведущий. - В рукопашную. Но охрана сработала [оперативно], поэтому все нормально. Я даже думаю, что мне сейчас не надо приезжать в провинциальные города, потому что я могу на улице встретить из тех, кто был участником той программы. Это шутка.

Ксения Собчак

В жанре «обильно набрасывать на вентилятор» Ксении Собчак нет равных. Телеведущая умеет рождать буквально бури хейта и чаще всего вызывает огонь на себя намеренно. Так же было в октябре 2020 года после высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, которого Ксения решила поддержать из Москвы. Глава государства заявил, что Франция не откажется от карикатур (в журнале «Шарли Эбдо»), связанных с религией, даже после жуткого убийства учителя Самюэля Пати в Париже — его обезглавили после того, как 13-летняя девочка обвинила педагога в исламофобии. На уроке учитель показал детям карикатуры сатирического издания «Шарли Эбдо».

Телеведущая умеет рождать буквально бури хейта и чаще всего вызывает огонь на себя намеренно. Фото: Instagram.com

Собчак не смогла пройти мимо и поддержала Макрона. После чего получила, как уверяет, сотню «гневных звонков и сообщений». Затем она опубликовала в своем телеграм-канале сообщения и угрозы, что поступали на телефон: «Ее голова также окажется там», «Выйти на тебя не проблема, поэтому возьми телефон лучше», «Пускай извиняется перед мусульманами».

Фото: Instagram.com

После этого Ксения заявила, что идет в полицию.

Александр Невзоров

В 90-м году Александр Невзоров в статусе ведущего программы «600 секунд» был королем эфира Центрального телевидения. Фото: Instagram.com

В 90-м году Александр Невзоров в статусе ведущего программы «600 секунд» был королем эфира Центрального телевидения. Сделал кучу разоблачительных сюжетов, часто вскрывал социальные гнойники, шел поперек генеральной линии и интересов многих влиятельных кланов. В интервью Юрию Дудю журналист рассказал, как его хотели ликвидировать. По словам Невзорова, 13 декабря 1990 года он встретился с информатором, который предложил ему компромат на некоего чиновника. Но вместо этого мужчина (как оказалось, знакомый) подошел к журналисту и выстрелил ему в область сердца. Невзоров начал палить из газового пистолета в ответ, но промазал. Спустя некоторое время, они встретились.

- Рана была серьезная, - признал Невзоров. - Но человек был прав, по-своему. И с тех пор прошло много-много времени, и мы с ним даже одно время подружились. Он живет в Петербурге. Я знал, что это он. И знал, за что. За дело — за избыточную дерзость, за хамство, за залезание в те сферы, куда не надо было залезать. Почему он не стал добивать? Я подозреваю, что он сам немного испугался, все-таки, когда увидел, как меня швыронуло от этого выстрела, он все понял.

Пуля прошла навылет, журналист выжил и до сих пор продолжает «нормально общаться» с несостоявшимся киллером.

Василий Уткин

Тележурналист Василий Уткин добился феноменальных успехов в том числе и потому что никогда не лез за словом в карман. Фото: Кадр видео

20 лет назад Василий Уткин был суперзвездой. Его «Футбольный клуб» шел не в Youtube, а на НТВ и был образцовой и передовой программой. Он комментировал матчи сборной России по Первому каналу и возглавлял спортивную дирекцию холдинга НТВ+. Тележурналист добился феноменальных успехов в том числе и потому что никогда не лез за словом в карман. Был смелым и порой даже слишком откровенным. Поэтому покушение на Василия было событием из ряда вон выходящим, но в то же время и ожидаемым.

Прямыми высказываниями через телевизор (про договорные матчи, футбольную мафию и проч.) он многим перешел дорогу. И утром 23 октября 2001 года на Садовом кольце его попытались убить. Уткин получил два удара ножом в спину отверткой (били в сердце и печень, спас жировой слой) и поначалу не понял, что на него напали («Почувствовал удар в спину – сзади выбежал парень в плаще и кепке, а я пошел дальше»): ему поплохело после того, как прохожий сказал, что в спине торчит заточка. Тот же мужчина и помог вызвать скорую — орудие покушения доставали в больнице, чтоб кровь не хлынула из дырки. Операция в СКЛИФ длилась полтора часа. Комментатор по дороге в больницу даже успел позвонить отцу и все рассказать.

— Для меня в этом, конечно, нет ничего нового, но почему б и не напомнить, — рассуждал недавно Уткин. — Это важная страница моей биографии, как иногда приходится отвечать за сказанное или сделанное, я хорошо знаю. Как, и это слава богу, – немногие. Но вот вопрос, который мне часто задают до сих пор. Как ты с этим живешь? Почему не пытаешься разобраться и сейчас? Как на этом можно успокоиться? И вот что я вам отвечу: успокоиться, во-первых, надо уметь всегда. Время тут активный деятельный помощник. А второе и главное: ну, а знал бы я – что тогда? я Я не знаю этого человека. В моем случае – заказчика. Я, безусловно, встречаюсь с ним иногда, иначе и быть не может. Да ну и что, господи.

И если вдруг узнаю – от силы улыбнусь загадочно при очередной встрече. Я ж живой. Значит, я победил. Ставка осталась за мной.

Тогда поддержать комментатора в больницу приезжали Виталий Мутко (тогда президент «Зенита»), Вячеслав Радимов (футболист «Зенита» и сборной России), 18-летняя Алина Кабаева (привезла клубнику) и даже сочувствующие бандиты — сказали, что работал непрофессионал. Дело до сих пор не раскрыли.