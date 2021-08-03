"Я мрачный алкоголик": Александр Гордон объяснил, зачем оскорблял и душил гостя колготками

Александр Гордон дал очень редкое и очень пронзительное интервью, в котором признался, что регулярно выходит в эфир в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Гордон дал очень редкое и очень пронзительное интервью, в котором признался, что регулярно выходит в эфир в состоянии алкогольного опьянения. Телеведущий также рассказал, зачем оскорбляет некоторых гостей шоу.

Александр Гордон в разное время работал над многими проектами. Сейчас он является ведущим таких телепередач, как "Док-Ток" и "Мужское/Женское". Работа стрессовая, о чем звезда экрана говорит, не таясь. Гордон признался, что практически перед каждым выходом в эфир позволяет себе выпивать. "Я мрачный алкоголик. Если считать по врачебным рекомендациям, то я алкоголик. Работаю как псих. Тяжело сочетать между собой алкоголизм и работу. Поэтому придется бросать работу", - огорошил он признанием в эфире YouTube-шоу "вДудь".

При этом честно отметил, что перед съемками мог употребить и что-то покрепче. "У меня были времена, когда я выпивал две бутылки вина в день каждый день. Эти времена кончились. Я пью на работе, не скрываю это. Выхожу за кулисы покурить, стоит маленький стаканчик белого вина, делаю глоток и возвращаюсь. Я от коньяка давно отказался", - поведал телеведущий.

По словам Гордона, недавно он проходил целых три медицинских обследования. "Кроме возрастных изменений у меня все хорошо с организмом", - гордится многодетный отец.

Было время, когда он бросал пить на целых восемь месяцев. "Редакторы просияли мое начальство, чтобы они заставили меня пить, потому что иначе программы скучные становятся", - заявил Александр.

Гордон также объяснил свое поведение в эфире. Очень часто героями шоу "Мужское/Женское" на Первом канале становятся люди из неблагополучных семей. Задача Александра и его коллеги Юлии Барановской состоит в том, чтобы помочь им решить проблемы или же поставить на правильный путь.

Александр, известный своим непростым нравом, оскорбляет героев, чьи поступки вызывают у него шок. Так, во время одного из выпусков шоу он накинул на шею герою и его избраннице колготки и стал душить. "Данный подлец не препятствовал тому, чтобы его сожительница привязывала ребенка к кровати, потому что не могла за ним уследить. Так я ему тоже предложил побыть привязанным, хотел посмотреть, как он будет себя чувствовать", - объяснил свое поведение 57-летний телеведущий.

А однажды набросился с руганью на мать, жестоко избивающую плачущего сына-инвалида. Женщину не остановило то, что мальчику всего год, а врачи поставили ему диагноз ДЦП. "Ты кто такая, тварь, скажи мне?! Ты мать?" - негодовал Гордон, который сам воспитывает троих детей.

Александр также славится одиозными высказываниями. Он как-то отмечал, что если женщина ... первый брак, велики шансы, что второй брак тоже потерпит фиаско.