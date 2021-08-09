Приглашенные на юбилей Барака Обамы гости удалили из соцсетей сделанные там фото и видео

Экс-президент США Барак Обама. Фото: REUTERS

Многочисленные гости, приглашенные на празднование 60-летия 44-го президента США Барака Обамы, в ходе торжества и сразу после него выложили в свои соцсети сотни фотографий и видеороликов. Но уже через несколько часов они стали массово удалять снятое.

Рэпер Трэп Бэкхем, поздравивший Обаму вместе со своим менеджером, опубликовал в Instagram фото подававшихся гостям деликатесов, а также марихуаны, которую он курил у всех на глазах. Бэкхем тоже удалил опубликованные фото и объяснил это тем, что одним из условий участия в мероприятии был запрет на все виды съемок.

Другие гости на условиях анонимности рассказали прессе, что убрать из соцсетей фото их попросил сам именинник, который большую часть торжества разгуливал среди гостей без положенной на массовом мероприятии защитной маски.

Все опрошенные журналистами заявили, что вечеринка была «феерической», сообщает Fox News.

- Это было эпично. Обама все время танцевал. Никто раньше не видел его таким, – поделился своими впечатлениями Бэкхем.

Журналисты подсчитали, что празднование дня рождения обошлось Бараку и Мишель Обаме в 1 миллион долларов.

Оно состоялось в их поместье, расположенном на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. Поместье не является основным местом жительства бывшего президента США и его супруги: помимо него они владеют домом в столице США, Вашингтоне, а также жильем в родном Чикаго.

Среди приглашенных на вечеринку были замечены: певица Бейонсе, режиссер Стивен Спилберг, актер Брэдли Купер, певец Брюс Спрингстин.

Именинник, попав под шквал критики за организацию массового торжества в условиях карантинных ограничений из-за коронавируса, действующих в США, заявил в канун своего юбилея, что существенно сократит список приглашенных гостей.

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