Меню юбилейного торжества Обамы будет вегетарианским

4 августа - день рождения Барака Обамы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4 августа бывшему президенту США Бараку Обаме исполнилось 60 лет.

Многочисленных гостей, в числе которых телеведущая Опра Уинфри и актер Джордж Клуни, Обамы пригласили в свое поместье, расположенное на острове Мартас-Винъярд (штат Массачусетс).

В прессу уже попало меню, блюдами из которых будут потчевать приглашенных. В нем не оказалось ничего приготовленного из натурального мяса, сообщает Bloomberg. Однако, гости смогут себя побаловать всевозможными деликатесами из искусственной говядины и свинины.

Возможно, Обамы решили таким образом поддержать усилия некоторых экологов, выступающих за запрет на выращивание крупного рогатого скота и свиней, которые продуктами своего пищеварения способствует глобальному потеплению.

Ранее сообщалось, что общее число гостей должно было составить порядка 500 человек. Но после того, как Барака и Мишель Обаму стали активно критиковать за то, что на очередной волне распространения COVID-19 они организуют массовое мероприятие, способствующее передаче коронавируса от человека к человеку, они сообщили, что «решили значительно сократить количество гостей».

Также было объявлено, что экс-президент просит приглашенных отказаться от положенных юбиляру подарков, а вместо этого предлагает пополнить счета благотворительных организаций, борющихся с расизом и гендерным неравенством.

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