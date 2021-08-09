В Солнечногорске ребёнок-аутист поджег дом, в котором погиб его десятилетний онкобольной брат

Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшее воскресенье, 8 августа 2021, в подмосковном Солнечногорске загорелся двухэтажный дом, в котором проживала семья с двумя детьми. Огонь быстро охватил деревянную постройку, из которой чудом удалось выскочить 38-летней Галине (имя изменено) и её восьмилетнему сыну Стёпе (имя изменено). Но женщина рвалась обратно в пожар, ведь там оставался её старший сын - десятилетний Максим (имя изменено).

Мальчик страдал от онкологического заболевания и с трудом передвигался. Галина знала, что без её помощи он выбраться не сможет. Но собравшиеся на шум соседи не пустили женщину обратно в охваченный пламенем дом, это было слишком опасно. На место вызвали пожарных. Потушить пламя быстро не удалось, пожарные боролись с огнём несколько часов. К тому времени от дома остались только руины. Среди них пожарные обнаружили останки ребёнка.

— После тушения пожара обнаружен обгоревший труп десятилетнего ребёнка, который при жизни страдал онкологическим заболеванием. В день происшествия погибший находился дома с матерью и младшим братом, инвалидом 3 группы по причине аутизма, — сообщил источник kp.ru.

О случившемся сообщили в полицию. Там стали выяснять причины возгорания и опросили Галину. Женщина рассказала, что пожар устроил её младший сын Степан. Когда она отвлеклась на домашние дела, мальчик где-то нашёл зажигалку и поджег скатерть. Пламя быстро перекинулось на шторы и мебель. Женщина испугалась, схватила ребёнка и вынесла на улицу, она собиралась вернуться за старшим сыном, но не успела. Огонь оказался быстрее.

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