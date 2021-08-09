Найденный с переломами в своей квартире актер "Штрафбата" скончался в реанимации

Актер Игорь Регнер. Фото: kino-teatr.ru

8 августа Игорь Регнер скончался в реанимации Боткинской больницы. Больше недели актёр находился к коме. Медики до последнего боролись за его жизнь. Но состояние Игоря Антоновича было нестабильным и крайне тяжелым, он был подключён к аппарату ИВЛ.

— 56-летний пациент скончался в реанимации, не приходя в сознание. — сообщил источник kp.ru

Напомним, что Игорь Регнер был госпитализирован 23 июля из своей квартиры на востоке столицы. У артиста были диагностированы множественные травмы, в том числе переломы рёбер и руки. Его сразу поместили в реанимацию, и поначалу врачи давали оптимистичные прогнозы. Но несмотря на лечение, Игорю Антоновичу становилось всё хуже.

Спустя несколько дней после госпитализации, он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. На протяжении недели состояние актёра оставалось крайне тяжелым. Врачи поддерживали его жизнь с помощью препаратов.

Пока артист находился в больнице, полиция проводила проверку по поводу его травм. Сначала оперативники думали, что актёра могли избить. Но опросив родственников, выяснили, что Игорь Регнер упал с лестницы ещё 17 июля.

Несмотря на переломы он решил остаться дома. Организм Игоря Антоновича был ослаблен из-за химиотерапии, которую он проходил незадолго до происшествия. Близкие считают, что это могло стать причиной падения. Актёру был необходим покой, чтобы восстановиться. Но спустя неделю артисту всё же пришлось вызвать скорую: из-за обширных травм началось воспаление.

Игоря Регнера многие помнят по ролям в таких известных фильмах и сериалах как "Штрафбат", "Солдаты", "Любить по-русски 2", "В круге первом" и многих-многих других. Актёр сыграл в десятках отечественных кинопроектов и работал со многими известными режиссёрами. Своей харизмой он располагал к себе зрителей, даже ненадолго появляясь на экране в эпизодических ролях.

Кроме того, Игорь Антонович был поклонником силовых видов спорта и прививал любовь к ним своим студентам на кафедре Физического воспитания в Финансовом университете при Правительстве РФ. Там он преподавал в тренажерном зале, сам артист много лет занимался тяжелой атлетикой.