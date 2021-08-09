"Надоело все": больной Борис Корчевников заговорил об уходе

Борис Корчевников с 2015 года борется с болезнью Фото: Борис КУДРЯВОВ

Борис Корчевников четыре года является ведущим программы "Судьба человека". Он ведет задушевные беседы со звездными гостями и часто сам говорит о сокровенном. Так произошло во время беседы с актером Владимиром Стекловым.

Борис Корчевников с 2015 года борется с болезнью. Телеведущему удалили опухоль в мозге. К счастью, она оказалась доброкачественной. Но периодически Борис проходит терапию. Во время откровенного разговора с Владимиром Стекловым телеведущий сообщил ему о своем уходе.

Актер, немного опешив, поинтересовался у Корчевникова, почему он хочет уволиться. "Ну, товарищ ведущий федерального канала, может, ответите мне на вопрос, простой вопрос. Кто вас надоумил уйти с федерального канала? С любимой и почитаемой зрителями всей России программы?" - задал вопрос Стеклов.

По словам Бориса, он обожает свою работу. Но он на ней практически живет. Его сильно изматывают съемки допоздна и работа в жаркой студии. К тому же за четыре года, что существует шоу, в нем снялись почти все звезды шоу-бизнеса. А некоторые приходили по два раза.

Телеведущий пожаловался, что устал. "Я просто забыл все, чему вы меня учили, Владимир Александрович. Да и надоело все это, знаете. Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи", - сказал Корчевников в эфире передачи Судьба человека" на канале "Россия 1".

Стоит отметить, что в последнее время Борису стало трудно работать из-за ухудшения состояния здоровья. Не так давно певица Алиса Мон подтвердила, что ведущий стремительно теряет слух. Общаться с гостями ему помогают субтитры на экранах. "На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам - вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы. Но мне у него понравилось. Все сердечно, с теплотой", - поведала певица.

На долю Корчевникова выпало немало испытаний. В детстве он переболел менингитом и оглох на одно ухо. А в 2015 году Корчевников признался, что ему диагностировали опухоль мозга. Она затронула слуховой нерв. Борис перенес трепанацию черепа и по сей день проходит реабилитацию. После операции выяснилось, что у Корчевникова была очень редкая опухоль, встречающаяся у одного из 100 тысяч человек. Ведущий проходил гормональную терапию, из-за чего набрал лишний вес.