Тяжелобольной Борис Корчевников обратился к поклонникам с просьбой о помощи

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Борис Корчевников попросил о помощи в свой день рождения. Телеведущему исполнилось 39 лет. По такому случаю он обратился к подписчикам с просьбой.

Борис Корчевников является глубоко верующим человеком. Он много общается со священниками, помогает нуждающимся и жертвует деньги на восстановление храмов. Сейчас телеведущий озабочен судьбой небольшой церкви, которая нуждается в возрождении, в Калужской области.

"Дорога сюда теряется в полях. Зимой здесь месяцами не слышно ни одного звука. Он один тут живет. С двумя помощниками. И 29-ю кошками. Отец Игнатий возрождает храм. Спаса. Рядом - село Курыничи. Маленькое. Это не очень далеко от Оптиной пустыни. Но, кажется, что далеко отовсюду. А еще кажется, что когда-то здесь будет большой монастырь. У меня к вам просьба. Лучшим подарком мне на сегодняшний день рождения будет, если вы переведете какие-то деньги на возрождение этой святыни в калужской глубинке", - обратился Борис к поклонникам в блоге.

Отметим, последние несколько лет Корчевников борется с тяжелым недугом. В 2015 году у него обнаружили опухоль в головном мозге рядом со слуховым нервом. Образование оказалось доброкачественным, однако звезде потребовалась сложная операция.

После хирургического вмешательства Борис проходил долгую реабилитацию и принимал гормональные препараты, сказавшиеся на его весе. Но вскоре он смог вернуться к работе, однако почти ничего не слышит. Сейчас шоумен полностью оглох на одно ухо и вынужден носить слуховой аппарат, сделанный в Германии.

Поклонники всерьез беспокоятся за больного телеведущего. Шоумен ни разу не был женат и до сих пор не обзавелся возлюбленной, с которой смог бы построить семью и родить детишек. Свою нерастраченную любовь телеведущий дарит многочисленным крестникам, которых у него уже девять. Корчевников ответственно подходит к роли духовного наставника. Он все время молится за своих чад в надежде, что они вырастут здоровыми, добрыми и порядочными людьми.