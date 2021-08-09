Сын президента США: «На Украине мне платили большие деньги из-за моей фамилии»

Хантер Байден выпустил автобиографию, в которой рассказал о ссорах с отцом, наркозависимости и алкоголизме Фото: REUTERS

51-летний сын президента США Хантер чуть было не пустил ко дну предвыборную кампанию отца. Всему виной его бурная жизнь: впервые попробовал алкоголь в 8-летнем возрасте, а кокаин - на встрече членов совета директоров украинской газовой корпорации «Бурисма», соблазнил вдову своего родного брата, плотно сидел на наркотиках и участвовал в оргиях.

В своих злоключениях он винит кого угодно, включая 45-го президента США Дональда Трампа, а также саму жизнь, которая, стоит признать, была полна для него трагедий: гибель матери и сестры в автокатастрофе, смерть старшего брата Бо от рака мозга.

«Комсомолка» выбрала самые яркие фрагменты из автобиографии Байдена-младшего.

О ПЕРВОЙ РЮМКЕ

Впервые я выпил в 8 лет — это был бокал шампанского. Отца тогда только что переизбрали в Сенат, и меня взяли на вечеринку по этому поводу. Конечно, ребенку никто алкоголь не предлагал, но бокалы просто стояли на столе. Я взял один, залез под стол и все выпил.

О РАБОТЕ НА УКРАИНЕ

Честно говоря, зарплата была очень хорошей. Пятизначная сумма в месяц мне нравилась.

Я не разбирался, справедливо ли Злочевский (владелец «Бурисмы» - Ред.) приобрел свое состояние в течение десятилетий клептократии и коррупции, которые царят в его стране.

Конечно, Злочевский очень хотел видеть мою фамилию в списке совета директоров. Думаете, если бы сыновья Трампа когда-нибудь попытались бы найти работу вне бизнеса отца, их не взяли бы куда угодно только из-за фамилии?

Как впоследствии сказал Квасьневский (член совета директоров «Бурисмы» - Ред.):

- Я понимаю, что если кто-то просит меня принять участие в каком-то проекте, то это не потому, что я такой хороший. Это потому, что я – Квасьневский, и я – бывший президент Польши. Люди без имени — никто.

Кроме того, он особенно упирал на то, что «Бурисма» находится в оппозиции к интересам Владимира Путина.

- Ты можешь получать деньги от русских или от тех, кто им противостоит, - сказал экс-президент Польши.

Узнав о моем назначении, отец позвонил мне и сказал:

- Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

«Бурисма» стала важной движущей силой моего крутого спуска в наркозависимость. Ее деньги сыграли на худших аспектах моих зависимостей, захвативших меня после смерти брата.

О НАРКОЗАВИСИМОСТИ

В 2016 году я полетел в Монте-Карло, чтобы принять участие в заседании совета директоров «Бурисмы». Моя дочь Наоми ушла куда-то с дочерью Злочевского, а я пошел в ночной клуб, где выпил еще. Монте-Карло – это соблазны на любой вкус. Когда я пошел в туалет, кто-то предложил мне кокаин. Я взял его.

У меня появилась новая суперсила – способность находить дыру в любом городе, в любое время… Крэк (кокаиновая смесь для курения – Ред.) перенесет вас в самые темные уголки вашей души. С ним вы попадете в зависимость от самой ужасной криминальной субкультуры, той, где наиболее высока вероятность насилия и разврата.

О ШУМНЫХ ВЕЧЕРИНКАХ

Я остановился в отеле, сразу же позвонив наркодилеру, с которым познакомился во время предыдущей поездки на Западное побережье. Назову его Кертис. Вскоре он приехал в отель с крэком, своей девушкой-проституткой и еще одним молодым человеком по имени Хонда. Их визит превратился в шестидневную вакханалию: Кертис и его команда превратили мой гостиничный номер в помещение для оргий. Они врубили музыку, заказали еду, вычистили весь мини-бар… Они предпочитали выпивку и травку, а я курил крэк и бродил в нижнем белье, вел себя как сумасшедший. Номер превратился в муравейник. Дилеры приезжали на «Мерседесах» последних моделей, сверкали фальшивыми «Ролексами». Их подружки-стриптизерши наприглашали своих подруг. Они выпили все, заказали в номер филе-миньон и шампанское. Одна из них заказала дополнительную порцию филе для своей собаки. Когда все закончилось, они ушли из гостиницы с полотенцами, подушками, одеялами и пепельницами с монограммами отеля.

ОБ ИЗМЕНЕ ЖЕНЕ С ВДОВОЙ БРАТА

Я не хотел заменять Бо. Я хотел, чтобы мне напомнили о нем, и я подумал, что находясь рядом с его детьми, смогу каким-то образом воскресить все… Мы с его женой держали нашу связь в секрете, но это длилось не долго. После нашей совместной поездки моя жена нашла на iPad, который я оставил дома, всю переписку. Для нее я стал ненормальным, спящим с женой своего брата.

О СЕМЕЙНЫХ СКАНДАЛАХ

Однажды мне позвонила Джилл (мачеха Хантера — Ред.) и пригласила приехать на семейное торжество. Вроде, никакой даты тогда не было, но я поехал. В доме отца меня ждали все три мои дочери, которые съехались из разных городов, неловко улыбающиеся родители и двое сотрудников клиники лечения наркозависимых, которых я уже знал.

- Без шансов, - сказал я, когда понял, что они снова хотят запрятать меня в клинику.

- Я не знаю, что делать, - ужаснулся отец. - И я очень испуган. Скажи, что нам делать.

- Только не эту чертовщину!

Тогда я отказался даже сесть рядом с отцом. Все плакали, а меня только еще больше это сердило.

- Никогда больше не устраивай мне таких засад! - сказал я отцу и вылетел из дома.

Он побежал за мной, схватил за плечи, развернул, обнял и долго плакал.

Когда я все же попытался уехать, одна из моих девочек выхватила ключи. И я просто накричал на нее.