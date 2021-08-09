Александр Лукашенко призвал посадить Дмитрия Гордона

Александр Лукашенко решил сделать вид, что они ничего об этом не знает. Хотя год назад проявлял серьезную информированность по делу Фото: REUTERS

Историю с «33 богатырями» - российскими гражданами, которые были задержаны в Минске в прошлом году и обвинены в подготовке массовых беспорядков – Александру Григорьевичу напомнили украинские журналисты. В незалежной принято считать, что это была спецоперация СБУ, которая сорвалась из-за предательства. Кто-то из близкого окружения Зеленского слил информацию о ней то ли в Минск, то ли сразу в Москву. И только из-за этого передача задержанных, воевавших на стороны ЛДНР, Украине не состоялась.

Александр Лукашенко решил сделать вид, что они ничего об этом не знает. Хотя год назад проявлял серьезную информированность по делу.

- Нам украинцы ни одного человека не назвали, что они воевали в Донбассе. Это неправда. Против Зеленского, какой бы он нехороший ни был, это ненужная вакханалия. Он к этому абсолютно непричастен. Он виноват, что не прислал своего генпрокурора, история могла пойти по-другому. Я ж не знал, там российский след или украинский. Я просто не стал разбираться. Если это были ваши люди, вы их просто бросили. А с России – взятки гладки. Они сами захотели выехать в Россию.

- Эта история поднимается отдельными оппозиционными политиками в контексте возможности объявления импичмента. Хотя детали никто не знает, кроме, может быть, Дмитрия Гордона и Христо Грозева, - настаивал журналист.

- Ну Гордон мог что угодно наговорить. Он что, против Зеленского уже? Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор, у нас есть свободные места.

- За что?

- Как за что? За болтовню необоснованную. За клевету у вас не сажают? Привозите к нам.

- Вы обижены на него?

- На обиженных воду возят. Но то, что он мерзавец – это факт.

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