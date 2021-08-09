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Политика9 августа 2021 18:15

Александр Лукашенко призвал посадить Дмитрия Гордона

Президент Белоруссии снова прокомментировал скандал с задержанием «вагнеровцев» в прошлом году
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Александр Лукашенко решил сделать вид, что они ничего об этом не знает. Хотя год назад проявлял серьезную информированность по делу

Александр Лукашенко решил сделать вид, что они ничего об этом не знает. Хотя год назад проявлял серьезную информированность по делу

Фото: REUTERS

Историю с «33 богатырями» - российскими гражданами, которые были задержаны в Минске в прошлом году и обвинены в подготовке массовых беспорядков – Александру Григорьевичу напомнили украинские журналисты. В незалежной принято считать, что это была спецоперация СБУ, которая сорвалась из-за предательства. Кто-то из близкого окружения Зеленского слил информацию о ней то ли в Минск, то ли сразу в Москву. И только из-за этого передача задержанных, воевавших на стороны ЛДНР, Украине не состоялась.

Александр Лукашенко решил сделать вид, что они ничего об этом не знает. Хотя год назад проявлял серьезную информированность по делу.

- Нам украинцы ни одного человека не назвали, что они воевали в Донбассе. Это неправда. Против Зеленского, какой бы он нехороший ни был, это ненужная вакханалия. Он к этому абсолютно непричастен. Он виноват, что не прислал своего генпрокурора, история могла пойти по-другому. Я ж не знал, там российский след или украинский. Я просто не стал разбираться. Если это были ваши люди, вы их просто бросили. А с России – взятки гладки. Они сами захотели выехать в Россию.

- Эта история поднимается отдельными оппозиционными политиками в контексте возможности объявления импичмента. Хотя детали никто не знает, кроме, может быть, Дмитрия Гордона и Христо Грозева, - настаивал журналист.

- Ну Гордон мог что угодно наговорить. Он что, против Зеленского уже? Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор, у нас есть свободные места.

- За что?

- Как за что? За болтовню необоснованную. За клевету у вас не сажают? Привозите к нам.

- Вы обижены на него?

- На обиженных воду возят. Но то, что он мерзавец – это факт.

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