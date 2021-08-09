Александр Лукашенко: Мы можем поставить Украину на колени в течение суток

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

- Я хочу дать слово украинскому журналисту Зелинскому Павлу, - улыбнулась пресс-секретарь президента Белоруссии.

- Зелинский? – переспросил Лукашенко. – Слава Богу, не Зеленский.

Репортера из незалежной интересовали перспективы взаимных санкций, особенно в чувствительно для Украины сфере электроэнергии.

- Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского и всех остальных. 35 процентов - мы, 35 процентов - Роснефть поставляет топливо на Украину.

У нас есть избыток электроэнергии. Но вы ведете себя подленько. Когда вам надо было - мы продали электроэнергию на 25 млн долларов. Года 2 назад Володя Зеленский звонит и говорит: «Нечем урожай убирать, топлива нет». Я запретил останавливать завод на профилактику и мы поставили тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Все забыто! Но мы не будем стрелять себе в ногу, потому что это и для нас будет болезненно. Порядка шести миллиардов долларов товарооборота. И для нас выгодно и для вас, но вы ведете себя порой очень нехорошо. Но вам не стоит бряцать санкционным оружием, потому что вы сами очень зависимы. Вы много торгуете с Китаем, ну попробуйте делать это без России – не проехать, не пролететь. Только по морю, а это – месяцы.