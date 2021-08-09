Александр Лукашенко: СССР можно было спасти колючей проволокой и выпивкой

Сегодня Лукашенко проводит "Большой разговор с президентом". Глава государства встретился с журналистами, экспертами и общественниками. Фото: REUTERS

- Если бы Горбачев меня, тогда сопливого депутата, послушал, мы бы сейчас жили в единой стране, - романтично вспоминал Александр Лукашенко встречу в Беловежской пуще.

По его словам, он предложил изолировать участников встречи и поить до беспамятства. Но «описалось КГБ и наше руководство».

- Я предлагал: «Дайте мне 9 управление КГБ, разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Я предложил их локализовать там. И на каком-то этапе говорили – да, Лукашенко прав. Но в итоге не послушали!

По словам президента Украины, он предлагал обнести резиденцию колючей проволокой, и даже служба безопасности президентов бы не имела ничего против, потому что тоже были несогласны с происходящим.

- Там верховодили Бурбулис и Шахрай. Они пили, ужас, что творилось, никакой романтики, сплошная бытовуха, - вспоминал Лукашенко. - В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!

Сегодня Лукашенко проводит "Большой разговор с президентом". Глава государства встретился с журналистами, экспертами и общественниками. В ходе беседы он отвечает на актуальные вопросы, связанные с Белоруссией. Встреча длится более 7,5 часа.

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