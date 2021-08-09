Ученые: через полгода у переболевших ковидом нет биологических признаков повреждения мозга

Коронавирус выбирает мишени в зависимости от индивидуальных особенностей пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ТУМАН В ГОЛОВЕ?

Постковидные осложнения у переболевших могут появляться не сразу, а через несколько месяцев после острой фазы болезни. Чаще всего отголоски COVID-19 начинают мучить людей спустя 4 недели - об этом рассказала журналистам замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Кроме одышки, кашля, сильной слабости и других неприятностей «телесного» характера многие жалуются на так называемые когнитивные нарушения. Их описывают как «туман в голове», забывчивость, сложности с концентрацией внимания. Нередко бывают и проявления депрессивноподобного синдрома: постоянно подавленное настроение, уныние, повышенная раздражительность.

Большинство ученых и врачей склоняются к мнению, что основная причина таких проблем - повреждение центральной нервной системы (ЦНС) при ковиде. Коварный вирус либо сам проникает в клетки ЦНС, включая ткани головного мозга, через обонятельный нерв, либо вызывает мощную иммунную реакцию, при которой клетки мозга повреждаются из-за воспаления.

Насколько сильно и долгосрочно бьет коронавирус по нервным клеткам, которые, как показали последние научные данные, восстанавливаются в течение жизни лишь в микроскопическом количестве? На сегодня уже есть исследования, подтверждающие ухудшение мыслительных способностей у переболевших. Также в головном мозге после коронавирусной инфекции ученые находили тельца Леви - белковые клубки, которые обычно встречаются при болезни Паркинсона и некоторых формах старческого слабоумия.

Пока, правда, такое явление обнаружено лишь на примере восьми обезьян, зараженных ковидом. И сами авторы научной работы подчеркнули, что точный механизм воздействия коронавируса на мозг определить все же не удается, требуются дальнейшие исследования.

Очередное открытие в этой области сделали шведские ученые. Итоги их исследования звучат оптимистично: спустя 6 месяцев у пациентов, перенесших ковид, не обнаруживается отклонений, сигналящих о поражении нервных клеток.

ЧТО ВЫЯСНИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Команда ученых под руководством Магнуса Гисслена из Гетеборгского университета на протяжении полугода наблюдала за 100 пациентами с подтвержденным ковидом. Из них у 24-х человек была легкая форма болезни, у 28-ми умеренная тяжесть и у 48-ми больных - тяжелая форма. Кроме того, исследователи пригласили группу контроля - людей, не зараженных коронавирусом (51 человек). У инфицированных COVID-19 трижды брали анализ крови: во время острой фазы болезни, через 3 месяца после нее и спустя еще 3 месяца (итого через полгода). Специалисты проверяли несколько показателей, которые считаются биомаркерами повреждения нервных клеток: глиальный фибриллярный кислый протеин (GFAP), тонкий полипептидный нейрофиламент (NFL) и др. Исследования такого рода проводятся только в научных центрах, в обычных медицинских лабораториях они недоступны. Для сравнения те же тесты делали здоровым добровольцам.

Выяснилось, что:

- в разгар болезни маркеры, сигналящие о воспалении в ЦНС, у пациентов с коронавирусом были повышены. Наиболее высокими они предсказуемо оказались при тяжелой форме ковида;

- через 3 месяца разница в значениях у переболевших и не знакомых с SARS-CoV-2 была менее заметна;

- спустя 6 месяцев все биомаркеры нейровоспаления у перенесших инфекцию вернулись в норму и не отличались от показателей у здоровых людей.

При этом переболевшие продолжали жаловаться на проблемы с памятью, концентрацией внимания и быстрое утомление. По всей видимости, такое снижение когнитивных функций вызвано не текущим воспалением в центральной нервной системе, а иными причинами, заключают авторы научной работы. Чтобы докопаться до истины, нужны дальнейшие исследования.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Коронавирус выбирает мишени в зависимости от индивидуальных особенностей пациента

- Крайности в рассуждениях о последствиях ковида не корректны. Утверждение или предположение о том, что COVID-19 и его осложнения ускоряют развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона, не имеет аргументов, - отметил в комментарии для kp.ru известный профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов. - Новая публикация шведских ученых о том, что ковид не вызывает нейрональное воспаление, выглядит оптимистично.

Определяя, какое влияние на самом деле вирус оказывает на организм, нужно учитывать ряд условий, поясняет профессор Мамедов.

- Играют роль возраст, состояние иммунной системы и наличие дополнительных заболеваний/факторов риска у конкретного пациента. Необходимо отметить, что ковид в первую очередь вызывает мощный воспалительный шторм в организме. Какая система и орган больше среагирует с дальнейшими последствиями, зависит, в том числе, от индивидуальных особенностей пациента.

Постковидный синдром имеет полиорганные проявления, то есть может поражать многие органы, напоминает врач. «Нельзя категорично заявлять, что перенесенная инфекция никак не влияет на функцию нервной системы. Дисфункция эндотелия (нарушение нормальной работы внутренней выстилки сосудов. - Ред.), воспаление и ускоренное окисление являются универсальными механизмами развития многих заболеваний. Доказано, что инфицирование ковидом не является исключением. Резюме такое: результаты исследований шведских ученых еще раз доказывают, что нельзя быть категоричным в оценке последствий ковида.

СОВЕТЫ НЕВРОЛОГА

Быстрее прийти в себя помогут кардионагрузки и дыхательная гимнастика

- Думаю, что шансы на восстановление нормальной работы мозга и когнитивных функций высоки у многих людей, в том числе, перенесших ковид в тяжелой форме, - говорит невролог, неи рофизиолог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американскои академии неврологии Виктор Косс. - Есть такое явление: нейропластичность. Суть в том, что даже при сильном поражении отдельных участков мозга их функции берут на себя остальные нервные клетки. Известны случаи, когда люди нормально живут и мыслят, имея в физическом смысле буквально половину мозга.

Для того, чтобы восстановление мыслительных способностей после ковида шло быстрее и успешнее, нейрофизиолог советует в первую очередь улучшать кровоток, кровообращение в мозге. Оптимальные способы для этого - дыхательная гимнастика и грамотные (без переутомления) физнагрузки. Особенно эффективны кардионагрузки. Самая безопасная из них для любого человека - ходьба быстрым шагом не менее 30-40 минут каждый день (кардиоходьба).

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