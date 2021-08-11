Ученые доказали: расстройства настроения – прямая дорога к тяжелому ковиду Фото: Shutterstock

Журнал Американской медицинской ассоциации по психиатрии JAWA Psychiatry опубликовал результаты масштабного мета-анализа данных, касающихся того, насколько расстройства настроения, такие как депрессии, биполярные расстройства, маниакальные расстройства, напрямую взаимосвязаны с тяжелым течением COVID-19 и смертельным исходом заболевания.

Из 1 950 статей по этой тематике сроком с момента начала пандемии и вплоть до 1 февраля 2021 года суммарно охватывающих 91 миллион человек, отобрали 21 самое качественное исследование. Ситуация рассматривалась на примере таких стран, как США, Южная Корея, Испания, Италия, Турция, Великобритания, Израиль.

Показатель «отношения шансов», который используется в медицинской статистике для того, чтобы показать прямую взаимосвязь между наличием фактора риска и дальнейшим исходом, составил 1,51 (почти 95%) для вероятности смерти от COVID-19 у людей, страдающих от расстройств настроения. Кроме того, риск возрастал, когда речь шла именно о депрессии, что заставляет задумать всех нас о небезопасности затянувшегося пониженного настроения и апатии, сопутствующих ковиду и последующему после болезни периоду восстановления.

ПЯТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ТЯЖЕЛОГО КОВИДА, ЕСЛИ С НАСТРОЕНИЕМ НЕЛАДЫ

1. Как показало исследование, расстройства настроения сопровождаются нарушениями в работе иммунной системы.

Еще до старта ковида у людей с психическими расстройствами диагностировали повышение уровня белков, характерных для воспалительных процессов, таких как С-реактивный белок и цитокины. Это говорит о том, что коронавирусная инфекция хорошо садилась на уже идущий в организме воспалительный процесс.

2. Социальный фактор риска. Люди, страдающие расстройствами психики, зачастую относятся к самым незащищенным категориям населения или – социальным аутсайдерам, а значит, у них нет доступа к высококачественной медицине и недостаточно финансов. Кроме того, живут они в местах массового скопления людей, интернатах, психиатрических клиниках, а относительно большая часть – из бездомных и заключенных тюрем, безработных.

3. Симптомы расстройств настроения, включая заторможенность, апатию, паралич воли и когнитивный дефицит (нарушения памяти, быстроты восприятия информации, неспособности к анализу), приводит к тому, что люди просто не соблюдают предписанные меры предосторожности, не в состоянии оценивать риски и адекватно им противостоять.

4. Многие люди из исследуемой группы были курильщиками и употребляли психоактивные вещества, не являющиеся медикаментами.

5. У многих были такие сопутствующие факторы риска, как ожирение и сердечно-сосудистые болезни, нарушение сна.

В связи с этим ученые делают выводы о том, что людей с болезнями психики можно включить в группу риска относительно ковида, наряду с больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и диабетом, раком и заболеваниями печени, а кроме того, для них крайне важна вакцинация от коронавирусной инфекции.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Расстройства настроения сопровождаются нарушениями обмена веществ

Зухра Павлова, врач – эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала DoctorPavlova и книги «Обман веществ»:

- Я много раз работала с пациентами с подобными нарушениями. И действительно, ковид сопровождается изменениями эмоционального фона и психического здоровья. В результате усугубляются все те нездоровые проявления, которые были еще до коронавирусной инфекции. Интересно, что в исследовании обращается внимание на социальные факторы риска и на фактор исходных эмоциональных и психических проблем, потому что люди в депрессии или с другими психиатрическими нарушениями – они, как правило, меньше обращают внимание на свое соматическое (физическое) здоровье, меньше уделяют внимания здоровому образу жизни, и реже проходят обследования.

Такие состояния психики, часто сопровождаются метаболическими нарушениями (нарушениями обмена веществ – прим. Ред.). Человек мало двигается, активность низкая. Зачастую, это люди с лишним весом или с нарушенным составом тела. Бывает, пациент внешне не выглядит, как человек с избыточной массой тела, но у него мало мышц и много жира. Это отличная почва для любых инфекционных заболеваний и для более тяжелого течения коронавирусной инфекции. Я бы поддержала выводы ученых: людей с болезнями из области психиатрии действительно надо считать в группе риска относительно тяжелого течения коронавирусной инфекции и им следует вакцинироваться в первую очередь.

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