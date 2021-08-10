Юлия Пересильд и Клим Шипенко покажут, как готовятся к полету в космос, в специальном реалити-сериале

В настоящий момент творческая группа проекта проходит настоящую подготовку в Звездном городке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кино-космический экипаж фильма «Вызов» продолжает фазу активной подготовки к полету к космос. Именно там, на МКС, пройдут съемки картины Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли — и это для нашей страны будет беспрецедентно.

Первый канал, организующий этот проект вместе с Роскосмосом, решил отреагировать на повышенное внимание к фильму — и через несколько недель начнет выпускать в эфир специальное реалити-сериал "Космический вызов", а точнее документальный фильм о фильме, в котором главные действующие лица покажут и расскажут, каково это — готовиться лететь в космос.

Кино-космический экипаж фильма «Вызов» продолжает фазу активной подготовки к полету к космос Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В настоящий момент творческая группа проекта (актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и их дублеры — Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин) проходит настоящую подготовку в Звездном городке: испытания, тренировки, специальные упражнения. Все это зрители Первого увидят и в документальном проекте. Кроме того, покажут и кастинг, в котором актрисы читали отрывок из романа «Евгений Онегин», и последние фазы испытаний перед полетом — орбитальные перегрузки, выживание на поверхности планеты после приземления, все по-настоящему.

Творческую команду уже обучили перемещаться по модели МКС в скафандрах, пройти испытание центрифугой, научиться подавать сигналы SOS с помощью солнечных датчиков, сдавать зачеты по действиям в нештатных ситуациях, тренировать аварийную высадку на воду и так далее.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, работа над «Вызовом» стартовала в марте 2021 года. В центре сюжета драмы — волевая женщина, силой обстоятельств затянутая в космическое путешествие. По сути это не просто кино, а масштабный научно-просветительский проект, демонстрирующий, как в России в кратчайшие сроки высококвалифицированные специалисты могут подготовить даже гражданских к выходу на орбиту. Старт космического корабля «Союз МС-19» должен состояться менее, чем через полгода — 5 октября 2021 года. Предполагается, что съемочная группа фильма «Вызов» будет работать в космосе около двух недель.

"Космический вызов", Первый, сентябрь, по воскресеньям