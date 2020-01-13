В окружении Кадышевой и Бабкиной ответили на слухи о драке певиц

Громом среди ясного неба стало известие о драке Надежды Кадышевой с Надеждой Бабкиной. Якобы прима театра "Золотое кольцо" выпустила мемуары, в которых и предалась скандальным воспоминаниям. Соцсети буквально стоят на ушах - в блоги знаменитостей кинулись тысячи взволнованных поклонников с вопросами, правда это или выдумка. В итоге представителям певицы пришлось успокаивать обывателей.

"Это фейк. Надежда Георгиевна опровергает эту информацию. Подобной ситуации никогда не было", - заверил пресс-атташе театра "Русской песни", бессменным руководителем которого является Надежда Бабкина.

По словам Александра Велора, певицы Надежда Бабкина и Надежда Кадышева не могут позволить в адрес друг друга подобные оскорбления.

При этом в пресс-службе театра "Золотое кольцо" заверили, что это все выдумки. "Такой книги никогда не было", - цитирует РИА Новости представителя театра.

В свою очередь, концертный директор Бабкиной ранее заверил, что артистка не будет обращать внимание на слова Кадышевой и сосредоточится на творчестве. По словам Сергея Гороха, неэтично оскорбления выплескивать на публику. "Такие мысли иметь в голове - уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны", - резюмировал Горох

Стоит отметить, что Надежда Кадышева и Надежда Бабкина поют народные песни. Однако между артистками в последние годы сложились очень непростые отношения. В 2011 году Бабкина в одном из интервью резко высказалась в сторону своей тезки. "Кадышева не поет ни одной народной песни. Она поет песни своего мужа в попсовом варианте, безобразно одетая. Зачем позорить-то?", - заявляла Надежда Георгиевна.