Раскрыты многомиллионные заработки пропавшей из поля зрения Надежды Кадышевой

Кадышева очень боится заразиться коронавирусом, поэтому лишний раз к толпе не приближается Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Исчезновение" Надежды Кадышевой вот уже несколько дней будоражит поклонников: мол, 62-летняя артистка все реже появляется на публике из-за проблем со здоровьем. После перенесенного сердечного приступа и подозрений на онкологию королева русской песни стала мучаться мигренями? и якобы поэтому почти не выходит на сцену.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, Надежда Никитовна (именно так в паспорте записано отчество звезды), в этом году дала не один концерт. Вместе с ансамблем "Золотое кольцо" она выступала в феврале, марте, апреле... Потом на два месяца взяла перерыв и в следующий раз вышла в свет уже в середине июня.

- Она появилась на премьере танцевального спектакля в собственном театре "Золотое кольцо" в качестве зрителя, - рассказали kp.ru в окружении артистки. - Это было большое событие, которое готовили несколько месяцев. На премьеру позвали прессу и знаменитостей, постелили "красную дорожку"... Кадышева выглядела прекрасно, охотно общалась с гостями, но в объективы камер как-то не попадала, возможно, нарочно.

А спустя неделю солистка "Золотого кольца" дала еще три концерта: в Екатеринбурге, Ижевске и Кирове. Меняла наряды, заводила публику, пела вживую... Однако, с поклонниками после концерта даже не сфотографировалась: помахала со служебного входа и укатила на черной иномарке, из-за чего нарвалась на гнев зрителей в соцсетях.

- Кадышева очень боится заразиться коронавирусом, поэтому лишний раз к толпе не приближается, - продолжает собеседник kp.ru. - В группе риска ведь не только она, но и муж (Александр Костюк - создатель ансамбля "Золотое кольцо". - Ред.), и дюжина музыкантов.

Похоже, из-за опасности заразиться певица в июле отменила выступление на "Славянском базаре" в Витебске, куда приезжала много лет подряд. Сразу несколько российских звезд отказались от участия в фестивале из-за политики, но Кадышеву волновал совсем другой момент.

- Она почувствовала себя плохо и решила не рисковать. От участия отказалась по причине болезни всего за несколько дней до старта, - кратко пояснили kp.ru в администрации "Славянского базара".

Ближайшее выступление "Золотого кольца" запланировано на середину октября. И даже ради корпоративов Кадышева не собирается прерывать длинные каникулы.

- Гонорар ансамбля на частное мероприятие не меняется уже много лет, в отличие от остальных звезд, - рассказали "КП" в букинг-агентстве. - Артисты уровня Кадышевой берут по 50 тысяч евро (4,3 млн рублей), а она - всего 25 тысяч на большой коллектив. Мол, им хватает. При этом выступает "Золотое кольцо" редко: выбирают между корпоративами, смотрят, кто заказчик, могут отказаться. Сейчас пригласить их на мероприятие пока нельзя. Позвоните в первых числах октября.

Впрочем, в заказниках Надежда Никитовна уже давно не нуждается: на безбедную старость себе она заработала, сына и внука обеспечила. Главный ее кормилец - театр "Золотое кольцо", которым Кадышева владеет напополам с мужем Александром Костюком. Как выяснила "Комсомолка", супруги зарабатывают не только коммерческими проектами, но и активно сотрудничают с чиновниками. Только за последние шесть лет театр благодаря госзакупкам заработал более 160 миллионов рублей, из них почти 20 миллионов - с начала 2021 года. Покупают, в основном, билеты на шоу и концерты учреждения. Даже "коронакризисный" 2020 год Кадышева и Костюк пережили в плюсе: чистая прибыль театра составила 15 миллионов рублей.

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