Смертоносный штамм Йота: американскому варианту коронавируса ошибочно приписали катастрофическую опасность

В США выявили новый смертоносный штамм коронавируса "Йота" Фото: REUTERS

Данные звучат, как угрожающие и быстро были растиражированы российскими СМИ. При таком уровне летальности, как разъясняет на своей странице в соцсети врач-терапевт и сомнолог Александр Мельников, из 100 заболевших умирало бы 82. И это при том, что, по общепринятым оценкам, летальность COVID-19 составляет 0,5-1,5%.

Так в чем же дело?

Дело в том, что речь идет не об уровне летальности в 82%, а об увеличении летальности на 82%, что дает летальность от коронавирусной инфекции примерно в 3,8%. Конечно, это немало, но далеко не так жутко, как звучит в ошибочном варианте, растиражированном СМИ.

Врач Александр Мельников на своей страничке в соцсети дает и краткий анализ препринта статьи в medRxiv американских ученых, посвященной варианту Йота.

- Вариант Iota (B.1.526) идентифицирован в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, а не «только что выявлен». Сейчас является преобладающим штаммом в этом регионе и, как ранее считалось, не повышает частоту госпитализации или смерти, не снижает чувствительность к вакцинации и не повышает частоту повторных инфекций. Собственно, новая статья опровергает эти выводы на основании определенных математических моделей. Iota, который ВОЗ относит его к числу вариантов, «вызывающих интерес» - в группу concern (требующую особого внимания, - прим. ред.) пока не попал, но он таки повышает летальность у пациентов старше 45 лет - на 46% в возрасте 45-64 года, на 82% (65-74 года) и 62% (75 лет и старше). С учетом доверительных интервалов: в реальности может быть и меньше, и больше. Это всего лишь средняя цифра. Трансмиссивность (заразность) этого штамма может быть на 15-25% выше, чем у других штаммов, циркулирующих в Нью-Йорке. Вероятность повторно заболеть - выше на 0-10% (то есть, возможно, и не выше, чем заразиться повторно другими штаммами), - написал Александр Мельников, добавив вывод, что никакой глобальной угрозы вариант Iota пока не представляет.

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