Шойгу предложил армянам помощь в реформировании армии

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с армянским коллегой Аршаком Карапетяном. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры в Москве с армянским коллегой, который впервые приехал с первым своим официальным визитом в Россию.

- Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с Вашим опытом, она будет по плечу, - заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу, приветствуя Аршака Карапетяна в Москве в ранге министра обороны Республики.

Глава военного ведомства России подчеркнул, что на территории Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

- Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе, - заявил Шойгу и поздравил Карапетяна с назначением на должность.

Шойгу также выразил готовность "оказать всестороннюю поддержку реализации программ реформирования армянской армии" в назначенные сроки, а Аршак Карапетян выразил благодарность Сергею Шойгу за "готовность содействовать восстановлению боеспособности вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск".

Он подчеркнул, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны совершил именно в Россию, которая является "стратегическим союзником Армении".

Напомним, что на днях стало известно о перевооружении современным вооружением 201-й российской военной базы в Таджикистане. Туда поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и пистолеты Ярыгина.

Все эти новейшие образцы стрелкового вооружения и огнеметы имеют повышенной запас настрела и позволяют вести прицельный огонь на расстояниях, которое недоступно для ответного огня противнику.

Кроме того, более 2,5 тысяч военнослужащие российской военной базы, Таджикистана и Узбекистана испробовали поступившие образцы нового вооружения при проведении совместного трехстороннего учения на полигоне Харб-Майдон на границе с Афганистаном.

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