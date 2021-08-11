Ни минуты простоя

Весной Песков родился (14 марта 1930 года). О весне написал свой первый в жизни очерк («Апрель в лесу»). Весну любил до конца жизни как праздник пробуждения. Фото: Сергей ЖДАНОВ

Самый народный журналист страны. Автор лучшего газетного сериала ХХ века - «Таежный тупик» и сорокалетней рубрики в «Комсомольской правде» - «Окно в природу». Автор первого интервью с Юрием Гагариным и бесед с опальным маршалом Победы Георгием Жуковым. Ведущий телепрограммы «В мире животных». Автор книг о путешествиях по Америке и Африке, Антарктиде и Аляске, на Северный полюс и вертолетом над Отечеством.

Мы привыкли видеть на снимках Василия Михайловича Пескова с фотоаппаратом. Но ведь он, прежде всего, писатель, тексты которого недаром вошли в школьные хрестоматии. Фото: Сергей ЖДАНОВ

Друг биолога Валентина Пажетнова, разработавшего методику выращивания осиротевших медвежат, и эколога Натальи Данилиной, с которой вместе спасали заповедную систему России. Совершивший путешествие по Усманке, назвав ее «Речкамоего детства», писавший о Байкале и камчатских гейзерах, организовавший силами пионерских «зеленых патрулей» перепись всех родников Советского Союза.

Физрук Трехсвятской средней школы Василий Песков. 1951 год. Фото: из личного архива Василия Пескова

Любитель российской словесности о природе, добившийся издания ПСС Михаила Пришвина, установивший местонахождение на Бежином лугу сюжетных сцен тургеневских «Записок охотника», написавший очерковый цикл о шолоховском Тихом Доне, проехавший Пушкинским трактом, собиравшийся восстановить сгоревшую водяную мельницу в усадьбе писателя Аксакова. Заботливый семьянин, построивший дом родителям на свою Ленинскую премию за книгу очерков «Шаги по росе», помогавший до конца жизни трем своим сестрам, вырастивший дочь и внука Дмитрия, которого начал возить в свои командировки малышом в заплечном рюкзаке.

Лауреат Ленинской премии в о ласти журналистики Василий Песков с другими лауреатами - народным артистом Николаем Черкасовым и балериной Майей Плисецкой. 1963 год. Фото: из личного архива Василия Пескова

Это лишь малая часть необыкновенной жизни Василия Пескова, которому в марте 2020 года исполнилось 90 лет, в честь чего в Воронежском заповеднике его имени сооружен памятник.

Захотелось просто напомнить, каким мощным, благородным и талантливым был наш коллега, без малого 60 лет работавший в «Комсомолке». Сам он не любил выпячиваться и считать заслуги. Любимое занятие - дорога. И конечно, как назвал одну из книг, «Любовь фотография». Был страстным проповедником фотоохоты, пристального наблюдения за живой природой. «Главная ценность в жизни - сама жизнь», такое изречение просил выбить на своем мемориальном камне, у которого восемь лет назад развеян его прах.

В подмосковном абрамцевском музее писателя Сергея Аксакова, автора первых художественных книг о рыбалке, повести о детских годах Багрова-внука, сказки «Аленький цветочек». Фото: Сергей ЖДАНОВ

Сегодня мы вспоминаем Василия Михайловича и как великого жизнелюба, преподавшего урок такой насыщенной концентрации собственной жизни, которая делает ее практически бессмертной.

Светлая память человеку, победившему забвение!

Публикуем здесь сегодня редкие, можно сказать, неизвестные фотографии из личного архива Василия Михайловича и портреты, снятые его товарищем последних лет Сергеем Ждановым.