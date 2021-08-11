СК России: Навальному грозит новый срок

Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Следственный комитет России сообщил новом обвинении, которое предъявлено блогеру Алексею Навальному. Ему грозит еще 3 года колонии по статье "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

- По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией"* (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, - пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что следствием установлено - Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК* от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан России в несогласованных митингах в январе текущего года.

"При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", - говорится в материалах дела.

Отметим, что 4 августа выдержал апелляционные жалобы и вступил в силу закон о запрете двух экстремистских организаций: ФБК* и "Штабы Навального"*. Согласно закону только за участие в запрещенных обществах Навального гражданам грозит 2 года колонии, а за финансирование или руководство ими можно и вовсе получить от 8 до 10 лет.

Напомним, 2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменил Навальному 3,5 года условного срока "Ив Роше" на реальный. Мошенник, учитывая отбытый срок под домашним арестом, рассчитывал провести в колонии 2 лет и 6 месяцев. Но похоже, что его надежды не оправдаются.

Во-первых, СК России расследует в отношении блогера Навального уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Согласно материалов следствия Навальный похитил 356 из 588 миллионов рублей, которые привлек его фонд в качестве пожертвований. Статья предусматривает за это наказание в виде 10 лет лишения свободы.

А во-вторых, учитывая, что Навальный признан "склонным к побегу", условно-досрочное освобождение ему не грозит.

*Запрещенные в России экстремистские организации, выполняющие функции иностранного агента.

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