Какой конфуз: Германия начала расследовать отравление Навального раньше, чем оно случилось

Навальный действительно был отравлен, но кем... Фото: REUTERS

Не верившим в отравление Алексея Навального, наверное, придется теперь извиниться за это. Он, похоже, действительно был отравлен. Правда, ни к ФСБ, ни, тем более, к ГРУ и, вообще, к России, судя по внезапно открывшимся фактам, отравление не имело никакого отношения. Цепочка следов ведет на Запад, и подтверждена теперь документально.

Буквально вчера завершила свою работу 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). И в проекте доклада ОЗХО нашлось место и для информации по отравлению российского блогера-оппозиционера. Некоторые российские эксперты тогда обратили внимание на пункт 1.41. в котором черным по белому сказано: «По просьбе Германии, 20 августа 2020 года Секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина». Без сомнения, речь идет именно о Навальном, потому что других резонансных отравлений российских граждан в диапазоне плюс-минус 10 дней не отмечено.

Стоп-стоп-стоп, ведь Навальный вылетел из Томска в Москву утром того самого числа. 20-го августа. После взлета самолета ему стало плохо, экипаж экстренно посадил самолет в Омске, а Навального увезли на «Скорой», в бессознательном состоянии сняв прямо с борта. Весь день 20-го августа проводились срочные реанимационные мероприятия. Но в Германии уже все знали? Мало того, что ОЗХО уже сформировала и направила «группу для оказания» помощи, так ведь до того, была «просьба Германии». Получается, что просьбу власти Германии направили в ОЗХО еще до отравления Навального? Не бьется иначе, как говорят люди некоторых профессий.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова обратила в своем Телеграм-канале на эти несуразности свое внимание и даже раскрыла некоторые подробности, которые не попали в отчет ОЗХО.

- Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО, - риторически спрашивает Захарова и сама же отвечает. - Учитывая, что группа была направлена 20 августа, подобная заявка должна была прийти раньше этого числа. То есть ... до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта. Он ещё проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию отравления химическим оружием российского гражданина. И это если берём самый фантастический сценарий экстренного принятия решения и в Берлине, и в ОЗХО. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее.

А дальше все становится еще занятнее.

- Теперь совсем инсайд. Когда наши дипломаты в ходе заседания по рассмотрению доклада в присутствии постпредов стран-членов обратились к Гендиректору технического секретариата ОЗХО с вопросом, как такое может быть, он не нашёлся, что ответить - сидел и молчал. И тут ему помогла добрая фея в лице... та-там ... Постпреда Германии, - раскрывает подробности Мария Захарова. - Она выдала гениальную версию. Подчёркиваю, это было в присутствии десятков зарубежных представителей. По ее мнению, речь идёт об опечатке, которую досадным образом вовремя не исправили. Но Гендиректор техсекретариата ОЗХО продолжал упорно молчать.

- И дальше произошло и вовсе невообразимое. Немецкий постпред заявила, что она все вспомнила: 20 августа Меркель встречалась с Макроном в Брегансоне, и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному, - саркастически язвит Захарова. - Видимо, в ОЗХО, по ее мнению, смотрели в этот момент телевизор и восприняли предложение Меркель как сигнал к действию: надо было сразу группу сформировать по расследованию отравления химическим оружием. И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?

Кто не понял – этот текст не о Навальном, а о закулисье того гигантского скандала, который охватил весь мир. По результатам которого против России придумывают всякого рода санкции, пытаются остановить международные мега-проекты. А ларчик открывается просто.

И тогда понятно, почему самолет прибыл за Навальным из Германии. Почему его увезли в Берлин. Именно в клинику «Шарите», тесно связанную с немецким правительством, почему у него был такой эскорт, а потом его охраняли сотрудники германских спецслужб. Как и понятно, почему ни на один запрос Россия не получила из Германии ни одного ответа: ни результатов анализов, ни методики назначенного лечения, ничего. Все логично укладывается в одну версию.

Уж не потому ли, что Германия замазана во всем этом по уши? А мы на Великобританию грешили...

Конечно, не факт, что госпожа канцлер. Достаточно спецслужб, которые работают под управлением «старших братьев» из США. А госпоже канцлерин осталось в той ситуации только лечить Алексея после того. как его спасли российские врачи, и молиться, чтобы правда не всплыла. А она всплыла. В любом случае. наверное, можно возбудить уголовное дело о попытке убийства гражданина России зарубежными спецслужбами. Много интересного сможем узнать.

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