Почта начнет доставлять вино: Минфин предлагает новый онлайн-эксперимент

Скоро вино из российского винограда можно будет получить по почте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2022 года в России может начаться эксперимент по дистанционной продаже отечественного вина. Дело серьезное: законопроект подготовил Минфин.

Как предполагается, оформить заказ можно будет только через сайт «Почты России». Она же его и доставит. Запустить сервис планируется для начала в трех регионах, счастливчики — Москва, Московская область и Мордовия. Но правительство, как записано в проекте документа, вправе расширить список этих территорий.

Продавать таким образом будут вино, крепленное и игристое вино. Но — важный нюанс — на все 100% произведенное из российского винограда. Такой оригинальный вариант поддержки отечественного производителя.

Путь российского вина к онлайн-покупателям молниеносным, однако, не будет. По условиям, получить заказ (прямо на почте или с доставкой на дом) можно будет не ранее чем через 24 часа после его оформления. Таким образом, услуга явно не для тех, кому прямо сейчас «не хватило» и «трубы горят». Второе условие — при получении заказа нужно предъявить документ, подтверждающий возраст. То есть ограничение «только после 18-ти» будет соблюдаться, как и в обычных магазинах.

Сейчас дистанционная продажа алкоголя у нас под запретом. Эксперимент в том числе должен помочь установить, а целесообразны ли такие ограничения.