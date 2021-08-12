Шойгу заложил камень - символ реконструкции БАМа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

- Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно, - сказал Шойгу в четверг на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа.

Глава военного ведомства отметил, что "на текущий момент потенциал железнодорожного пути исчерпан в связи с его высокой загруженностью", а после введения в эксплуатацию реконструированной восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) к концу 2024 года "объем транзитных перевозок возрастет и расширит выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона".

Шойгу на совещании в военными инженерами и строителями поинтересовался, что необходимо сделать дополнительно для сохранения сроков, чтобы "темпы работ не снижались ни в какой сезон", и потребовал конкретики по каждому километру строительства дороги.

Главного управления Железнодорожных войск Олег Косенков заверил Сергея Шойгу, что Железнодорожные войска достойно справятся с поставленными задачами в срок.

- Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик. Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось - здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги, - сказал Шойгу.

Шойгу также встретится со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям ЖДВ, которые в рамках производственной практики активно подключились к реконструкции северо-восточной хорды БАМа. Министр им пообещал, что они будут работать в "спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск и получат бесценный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны".

Работа лучших строителей будет отмечена.

В 2024 году исполняется 50 лет началу строительства БАМа, и Сергей Шойгу распорядился, "уже сейчас продумать план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, создать оргкомитет".

- Считаю, что следует проработать вопрос учреждения медали "За развитие БАМа", - предложил министр обороны.

СПРАВКА "КП"

В апреле Минобороны России начало строительство второго пути БАМ на участке от Улака до Февральска длиной 340 км. В работах будут задействованы десять бригад Железнодорожных войск. БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность — 4,3 тыс. километров. БАМ и Транссиб работали на пределе пропускной способности, а потому правительством страны было принято решение провести их модернизацию.