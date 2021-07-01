После громкого расставания Ольга Бузова получила два телешоу, а Даву позвали в «Ледниковый период»

Ольга бросила Давида полгода назад, но звание «бывший Бузовой» до сих пор служит ему пропуском в большие проекты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

35-летняя телеведущая Ольга Бузова и 28-летний поющий блогер Давид Манукян с осени будут часто появляться в наших телевизорах. Естественно, по отдельности. Но востребованными оказались оба героя громкой мелодрамы. Конечно же до зарплаты, количества проектов и статуса суперзвезды Даве пока далеко. Но он и так много получил благодаря роману с Бузовой – узнаваемость и востребованность. Ольга бросила Давида полгода назад, но звание «бывший Бузовой» до сих пор служит ему пропуском в большие проекты.

По появившейся у kp.ru информации, Даву пригласили кататься в новый сезон «Ледникового периода». Состав участников шоу формируется, однако продюсер проекта Илья Авербух говорит, что окончательно утверждать, состоится ли шоу в новом телевизионном сезоне, можно будет в августе. Однако подготовительная работа проведена. А значит, есть большая вероятность, что «Ледниковый период» вернется на телеэкраны.

Звезды расстались, и их завалили заманчивыми предложениями о работе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Идет этот проект Авербуха на Первом канале. Эфир – с сентября по декабрь. Пикантность ситуации в том, что в прошлом «Ледниковом периоде» в паре с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым училась кататься и демонстрировала на льду красивые номера Оля Бузова. Пара, по результатам голосования в сети, набирала больше всего голосов. За Бузову голосовала новая для шоу более молодая аудитория. Видимо, воодушевившись успехом всего, к чему «прикасается Бузова» - пригласили Даву. И не прогадали! В последних «Танцах со звездами» он победил по результатам зрительского голосования, хотя первое место в шоу и занял Сергей Лазарев – но это из-за того, что учитывались результаты голосования не только зрителей, но и жюри.

Сам Давид Манукян мечтает попасть в новый сезон шоу «Холостяк». Однако канал ТНТ холит и лелеет свою звезду Ольгу Бузову, поэтому Манкуяну эта роль не светит. Интересно, не снимет ли Ольга своего бывшего Даву из числа кандидатов в новый «Ледниковый период»? Хотя это вряд ли – Бузова, в отличие от многих в шоу-бизнесе, не завистливая артистка.

У самой Бузовой работы полно. Сейчас Ольга улетела на месяц на съемки нового шоу для ТНТ с рабочим названием «Звезды в Африке». Оля ведет, а в числе участников – Светлана Пермякова, Анна Хилькевич, Митя Фомин, Виктория Боня и другие артисты. В Африке снимают проект, который отдаленно напоминает «Последний герой» - отсутствие цивилизации, конкурсные испытания для звезд. Кроме того, под Бузову запустят еще один телепроект. Все премьеры в новом телесезоне ТНТ. Также Ольгу с сентября по декабрь будут лицезреть белорусские телезрители – там она наставник и член жюри проекта «Х-фактор. Беларусь», где ищут талантливых исполнителей. И на предкастинге участников уже пугали: «Это мы здесь сидим и просим вас еще спеть. А вот приедет Бузова и уже мягко просить не будет, требовать станет жестко. Это шоу-бизнес». Наша Оля не такая – она добрая!

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