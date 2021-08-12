В доме «шпиона Москвы» в Германии нашли флаг России и бескозырку Черноморского флота

Кадры заставляют вспомнить старый анекдот о Штрилице, в котором ничто не выдавало советского шпиона, даже парашют за спиной

В квартире задержанного накануне за шпионаж в пользу России сотрудника посольства Великобритании в Германии обнаружили улики, которые указывают на его связь с Москвой. Оказывается, 57-летний Девид Смит, числившийся охранником диппредставительства, не особо и скрывал свою любовь к России.

Журналистам издания Daily Mail стали доступны фотографии из однокомнатной квартиры шпиона в Потсдаме. Кадры заставляют вспомнить старый анекдот о Штрилице, в котором ничто не выдавало советского шпиона, даже парашют за спиной.

В гостиной прямо при входе гордо стоит российский триколор, а на полках книжного шкафа видны учебники русского языка. Рядом с ними издания по военной истории, включая две о молодежной организации нацистской Германии «Гитлерюгенд». Помимо этого, на стеллажах виден роман классика шпионских детективов Джона Ле Карре «Убийство по-джентельменски» и книга британского конспиролога Дэвида Айка, известного теориями заговора.

На самом шкафу гордо лежит бескозырка с надписью «Черноморский флот», а шевроны с наименований различных флотов ВМФ России спрятаны за стеклом. Кроме того, на мягкую игрушку-пса надета фуражка, чем-то похожая на головной убор советских пограничных войск, а прямо в глаза бросаться кружка с надписью «Россия». Это, видимо, даже чтобы до самых недалеких дошло, во имя кого мужчина совершал свои злодейства.

Сам Смит, по словам журналистов, совсем не смахивает на Джеймса Бонда: низенький, с лишним весом и проплешиной. Простой мужик, который передвигается не на элитных автомобилях, а на стареньком Форде Фиеста. Работал мужчина простым охранником посольства, хотя вроде бы и имел пропуск внутрь здания, из-за чего британские СМИ думают, что он мог раскрыть российской разведке «тактику по борьбе с терроризмом» диппредставительства, которая «может быть бесценной для вражеских агентов, ищущих слабости в безопасности посольства».

Как пишут британцы, слежка за подозреваемый велась несколько месяцев. Возможно, что сам мужчина попался даже не на шпионаже, а на том, что придерживался крайне правых взглядов, которых не скрывал.