Евгений Примаков: Дружба народов заканчивается, начинаются национальные интересы

«КП» обратилась за комментарием к главе Федерального агенства по делам СНГ и соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгению Примакову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После ряда вопиющих случаев в Киргизии и Казахстане, связанных с унижением русских граждан этих стран, поднялась волна возмущения в российских СМИ и соцсетях. Кроме возмущения возникает и вопрос — как реагирует наше государство?

«КП» обратилась за комментарием к главе Федерального агентства по делам СНГ и соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгению Примакову.

- У вас есть представление о реальных мерах по защите русских за рубежом, в первую очередь, в странах СНГ?

- Это в первую очередь правозащита. Есть соответствующая инфраструктура. Я имею ввиду не только посольства и консульства, которые должны заниматься отстаиванием интересов наших соотечественников. Но и фонд поддержки и защиты прав соотечественников, который тоже должен заниматься правозащитной деятельностью. И я знаю - коллеги занимаются, у них есть гранты, возможности привлечения адвокатов и оказания юридической поддержки.

- Но вот за спиной гражданина США в любой точки мира маячат их авианосцы...

- И наши соотечественники имеют право чувствовать, что за их спиной стоит могучая родина историческая.

- Или переселяться?

- А вопрос переселения русских в Россию просто обязан быть облегчен. Должен быть безопасным и быстрым. Но кроме самой процедуры переселения есть экономические и социальные проблемы. Можно сделать прозрачной процедуру. Но если у людей не будет работы здесь, то переселение бессмысленно.

- А дальше?

- Дальше есть инструментарий политического диалога. Есть история, которая сейчас ярко заиграла — это парламентская дипломатия. Когда наша Госдума выступила с рядом инициатив, начиная от ограничений по въезду и заканчивая призывом к законодательным органам ряда республик предпринять соответствующие усилия.

- Элиты в республиках это слышат?

- Вообще это история больше философская. СССР помер 30 лет назад, и то поколение, может, и жило какой-то ностальгией, но те, кто приходит в политику сегодня, никакой ностальгии не испытывают. История про то , что мы должны дружить ради дружбы — она постепенно уходит. Это объективный исторический и даже биологический процесс.

- Дружба дружбой, а деньги врозь?

- Нам надо четко понимать, что дружба должна строиться на основе выгоды. И в этих рамках должны быть и сетка учетов интересов русскоязычного населения в республиках.

- Случаи русофобии и притеснения русских в конкретных азиатских республиках участились?

- Ну вот Россотрудничество активно участвует в судьбе русского 9-летнего мальчика из Киргизии. То, что его семья приехала в Москву — наша совместная с Патриархией работа. И мы организовали встречу с сотрудниками МВД, которые дали им разъяснения по поводу их прав.

- Но тенденция усиления русофобии есть?

- Тенденция следующая. Киргизия — особый случай. Там отношение к русским и русскоязычным совсем не настолько чудовищно, там русский язык - второй государственный и большая община в 350 тысяч человек. Но нападения на этнической почве происходят чаще именно там. Но не сравнить то, что происходит в Средней Азии, с творящимся на Украине. Главное, чтобы происходящее на Украине не повторилось в Киргизии. Когда русских преследуют по языковому и национальному признаку.

- Почему все это происходит?

- У этих республик часто, с самого их формирования, история их выстраивалась от противного. Мы независимые от кого — от России. И от русских, которые тут «как-то оказались». И стараются забыть, что многие города и промышленность во многих республиках появились благодаря союзу с Россией. Внутри ли Российской империи или в рамках Советского Союза. Очень не хочется про это вспоминать. В том числе из-за этого происходят нападения и притеснения. Не секрет, что во многих азиатских республиках даже там, где, казалось бы , интегрирована русская община, у нее есть стеклянный потолок. Там подниматься выше какого-то уровня нельзя. Это вопрос внутреннего национализма.

- Проблемы нарастают?

- Что было в 90-е - в этих республиках людей просто вышвыривали из квартир. Сейчас такого нет. Но мы стали замечать случаи давления на русских и стали реагировать на это. Есть ренессанс национального сознания, который сейчас происходит. Отчасти начало этому положил Крым. Отчасти потому, что чувствуем давление на себя, не только санкционное. И мы начинаем выстраивать нашу национальную идею - а кто мы такие? И вдруг вспомнили, что русские составляют 87% населения России. А остальные народы, которые органично проживали и проживают в России — входят в одну большую политическую нацию. И подобные отвратительные истории у «соседей» для нас становятся болезненнее.

Советский Союз умер. Ностальгии нет. Дружба народов заканчивается. Начинаются национальные интересы.