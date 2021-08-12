Константин Затулин — о русофобских скандалах в республиках бывшего СССР: За оскорбления русских надо карать. А как?

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин Фото: Иван МАКЕЕВ

«ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-РАШКА»?

Помните историю с мальчиком в Киргизии, которого в спортивном лагере регулярно били за то, что он русский и православный? Знаете чем она закончилась? Родителей вынудили забрать заявление из полиции и ограничились извинениями. Сейчас парень находится в Москве – его пригласил погостить сам Патриарх Московский и всея Руси. Наверняка мама рассказала сыну, как за него вступилась далекая историческая Родина, в которой он и не был никогда. И теперь ему выпал шанс посмотреть, что это за страна, где не страшно быть русским.

Но ему придется возвращаться обратно в Киргизию.

Туда, где на днях здоровый мужик набросился на продавщицу торгового центра за то, что она не говорила с ним по-киргизски. Дебошира забрали в полицию, но быстро отпустили, и он вернулся с оскорблениями.

Националисты проявили себя и в Казахстане. Здесь русскую женщину заставили на камеру извиняться за то, что она посмела сказать, что ее родной город Актау (бывший Шевченко) строили русские. Хотя его действительно возводили с чистого листа по генплану Ленинградского проектного института в рамках развития новых молодых городов Советского Союза. Строили всем СССР, но в основном — ленинградцы.

Я залез на YouTube-канал этих национал-деятелей. Там десятки роликов с оскорблениями продавцов и официантов, которые говорят по-русски. Тысячи подписчиков, сотни комментариев: «Не хочешь учить государственный язык – чемодан-вокзал-Рашка»... Прямо Украина какая-то, а не дружественная нам страна, союзник по ОДКБ и ЕАЭС.

Следом бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана выдал такую тираду в отношении русских, что ее и приводить противно. «Вонючие свиньи» - самый безобидный эпитет.

В России на фоне всех этих скандалов уже перешли от дежурных озабоченностей и обеспокоенностей к практическим предложениям. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заверил, что никто из замешанных в оскорблении и унижении русских и русского языка не сможет обучаться по льготным программам его ведомства в российских вузах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заговорил о запрете въезда для тех, кто позволяет себе подобные выпады. В интернете добавляют – и для всех близких родственников.

Но почему это происходит на просторах некогда единой страны?

И что нам с этим делать?

Эти вопросы я задал главному защитнику наших соотечественников за рубежом в Госдуме - Константину Затулину.

ПИШУТ «УДОБНУЮ» ИСТОРИЮ, СВАЛИВ ВСЕ ПЛОХОЕ НА РОССИЮ

- Что вообще происходит, Константин Федорович?

- Последние 30 лет на территории бывшего СССР - это было время расхождения. И оно привело к формированию в республиках, на которых свалилась независимость, новых представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. А на эти представления, конечно, сильно влияли правящие элиты, которым было лестно рассказывать людям, что все хорошее началось со вчерашнего дня, а до этого было все плохое. А где было все плохое? Конечно, в общем с Россией государстве.

Естественно, это переносится на русское население.

Именно на русских стали вымещать свои фобии те, кто вчера лебезил, кто вчера рассказывал, что Солнце встает на Севере (если помните, это сказал Шеварднадзе, будучи первым секретарем компартии Грузии), и так далее.

В бывших союзных республиках считалось, да и считается, что русские, во-первых, терпеливые, во-вторых, они нужны, чтобы работали заводы. Потому что русские - классные специалисты, а начальством все равно будут «свои» - национальные кадры.

- Но откуда вдруг эта агрессия в том же Казахстане?

- Там относительно благополучная (по сравнению с Киргизией) экономика, там есть нефть и другие природные ресурсы, которые добываются (правда, наверное, уже все больше на иностранных предприятиях), есть какая-то занятость. И поэтому казахи не едут за работой в Россию. Кажется, что они вроде как от России не сильно зависят, хотя многие казахстанские ископаемые, особенно текучие, они текут через Россию к своим потребителям.

А вот в Киргизии почему так нервно все воспринимается? Потому что каждый пятый киргиз — на работе в России. Если они будут себя плохо вести по отношению к русским, то это неизбежно аукнется на положении киргизских гастарбайтеров. Вот поэтому там власть на это все-таки обращает внимание.

Но много и тех, кто живет, под собой не чуя страны, не понимая истории. Живут в обстановке фейков, которые за эти годы внедрили им в сознание, что мы всегда тут были самыми главными, что мы сами себя произвели на свет, а наша страна родилась сама, как Венера из головы Юпитера.

- Эти фейки генерируются внутри бывших советских республик или это привносят какие-то западные НКО?

- Нет. Безусловно, в этом есть запрос их собственной политической элиты. Она должна подтвердить правильность курса на независимость. И это она поощряет переписывание истории.

РЕШИЛИ, ЧТО МЫ СТАЛИ «ПРИКАСАЕМЫМИ»

- Но уже выросло целое поколение, воспитанное на этой новой истории. Оно не знает, что тот же город Актау действительно построили русские.

- Конечно, не знают. Я был в историческом музее в городе, который теперь называется Нурсултан, а когда-то назывался Целиноград. Там прямая линия, родословная от Чингисхана до сегодняшнего Казахстана, хотя все-таки это разные вещи и одно к другому имеет весьма косвенное отношение. Тем не менее, все это делается, чтобы подчеркнуть, что мы самодостаточные. Хотя Казахстан как государство в этих границах возник только в советский период. И это никак нельзя опровергнуть. Точно так же, как Украина, как известно, тоже возникла в этих границах только в советский период. А теперь мы выясняем, что, оказывается, Ялта – родной украинский город. И Севастополь. С чего бы это они стали украинскими?

- А почему такой вал русофобии пошел именно сейчас?

- Во-первых, потому, что новые поколения входят в жизнь со своими превратными представлениями о прошлом.

Во-вторых, потому что кому-то может показаться, что Россия стала «прикасаемой» – ее санкциями облагают, на Олимпийских играх флаг запрещают и так далее. То есть можно Россию безнаказанно унижать. Мне кажется, это, как в таких случаях у нас говорили, до первого милиционера. До первого конфликта, где Россия может показать зубы.

Советую обратить внимание на то, какой образ русских утверждается, например, в Китае. Я с удивлением узнал, что синонимом слова «представитель России» является «человек воюющей нации». Оказывается, в Китае считают, что русские, они постоянно воюют.

- Это комплиментарно или нет?

- Ну, своеобразно. Во всяком случае, людей, которые принадлежат к воюющей нации, опасно трогать, они, типа, воевать могут, умеют. Поэтому предлагаю всем над этим задуматься. Всем героям, которые, знаете, ведут себя в духе Архилоха: мы догнали и убили счетом ровно семерых, целая тысяча нас была. Вот при таком раскладе, конечно, можно считать себя героем.

Но я думаю, на самом деле есть, что терять во взаимоотношениях с нами государствам, которые стали независимыми лишь в результате того, что мы, в общем, дали им вольную.

ПРИДЕТСЯ СОСТАВЛЯТЬ «ЧЕРНЫЕ СПИСКИ»

- Вопрос, на который нет простого ответа. Что делать-то? Примаков говорит, что по линии Россотрудничества всем, кого заметят в подобных выходках, закроют любые учебные программы обмена… А МВД уже закрыло на 10 лет въезд в Россию обидчику русской продавщицы в Киргизии.

- Должна быть программа составления черных списков тех, кто виноват. Нравится нам или не нравится сама метода с этими списками, но по этому пути идут все страны.

Демонстративное, наглое, унижающее нас оскорбление русского народа, русского языка мы должны отслеживать и не давать тем, кто этим занимается, возможность здесь, в России, продолжать свою агитацию.

Тут надо понять, что если речь об администрировании этих запретов, то они могут быть по двум линиям – Министерства иностранных дел, когда дело касается визовых стран, а когда дело касается ближнего зарубежья, то по линии погранслужбы. Потому что никакой визы для жителя государств СНГ, чтоб приехать в Россию, не требуется.

Если тенденция оскорбления русских будет развиваться, мало никому не покажется. Потому что дороги куда бы то ни было, в Европу или в Америку, все равно ведут через Россию. Не говоря уже о тех людях, кто в России хотел бы зарабатывать, жить, чего-то добиваться. Нам надо, вопреки попыткам ограничить распространение русского языка, бороться за него так же, как французы борются, англичане, немцы. То есть, надо пропагандировать русскую культуру, язык. И знать, что всегда будут противники этого. Но знать, что всегда будут и сторонники.

В связи с тем, что есть уроды, которые так себя ведут, нельзя сворачивать всю позитивную работу. Они, может быть, этого и добиваются на самом деле. Мы не должны идти у них на поводу. Но это пряник. А еще обязательно должен быть кнут по отношению к тем, кто заходит за флажки и наносит нам оскорбления. За оскорбления надо карать.

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