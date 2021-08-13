Сергей Лавров: Россия готовит заявки на проведение Олимпиады-2036. В кандидатах Санкт-Петербург и Казань

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Летние Олимпийские игры 2036 года могут пройти в России. Заявки для участия в конкурсе готовят сразу несколько городов нашей страны. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпиады в Токио.

- Такая возможность сейчас рассматривается, - сказал Лавров. - Несколько городов уже подали свои заявки. Совершенно точно там сесть Санкт-Петербург, также, по-моему Казань.

Причем министр дал понять, что это далеко не окончательный список. В частности, он призвал подготовить заявку представителей Ростова-на-Дону, где проходила его встреча с олимпийцами.

Напомним, наша страна дважды принимала у себя Олимпийские игры: летние 1980-го в Москве и зимние 2014-го в Сочи. Для сравнения в США игры проходили аж семь раз, да еще в 2028 году лучшие спортсмены мира съедутся в Лос-Анджелес. Да и вообще Олимпиада в Сочи досталась нам в упорной борьбе с городом Пхёнчхан: изначально в голосовании членов Международного комитета лидировала именно Южная Корея. Но во втором раунде, когда осталось только два города-претендента, Сочи победил с отрывом в 4 голоса.

Помощь своих стен не помешала бы российским атлетам. На завершившейся недавно Олимпиаде в Токио наша команда, выступавшая без флага и гимна, заняла пятое место в общекомандном зачете — так низко мы не падали.