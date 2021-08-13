Обиженная актриса театра Ермоловой: "Не могу поверить, что Меньшиков на такое способен"

Художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал с массовым увольнением актеров в Театре Ермоловой и не думает утихать. Обиженные звезды сцены продолжают жаловаться на художественного руководителя Олега Меньшикова. Им не нравится, что артист берет в театр молодых актеров, а также собственных студентов, а тех, кому за 40 - отправляет на покой. Попавшая в список на увольнение звезда сериала "Маргоша" Мария Бортник рассказала о происходящем.

Скандал в театре Ермоловой в связи с массовым сокращением худруком Олегом Меньшиковым труппы разразился в конце июля. Актеры обращаются в разные инстанции и пишут худруку письма. Но ответов на них нет.

"Олег Евгеньевич не общается с нами. Полное тотальное молчание. О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах, что само по себе дико. Ладно я, но ведь многие отдали театру Ермоловой по 40 лет жизни! И у худрука почему-то нет возможности собрать людей, сказать, что ему хотя бы жаль, что так получилось…. Олег Евгеньевич упразднил даже сборы труппы..", - сокрушается Мария Бортник, которая служила в театре с 2003 года.

По ее словам, молодежь худрука обожает и Олег Евгеньевич отвечает им взаимностью. "У него сейчас куча студентов, он окружен молодой кровью. А вот те, кому 40 и больше, видимо, уже не представляют интереса", - посетовала звезда сериала "Маргоша".

Она отметила, что всегда у нее в приоритете была работа в театре. "Даже когда у меня была плотная занятость в кино и в антрепризных проектах, во главе угла всегда была работа в Ермоловском. Помню, как три года я не вылезала из сериала «Маргоша», и весь процесс подгонялся под спектакли и репетиции здесь. Все, что происходит сейчас с нами, считаю крайне несправедливым, до сих пор не могу поверить, что Олег Евгеньевич на такое способен. Но его полное игнорирование ситуации говорит о том, что способен!", - негодует обиженная актриса.