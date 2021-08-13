В Москве простились с Сергеем Ковалевым

В Москве простились с правозащитником Сергеем Ковалевым Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице проводили первого российского уполномоченного по правам человека, правозащитника Сергея Ковалева. Среди желающих попрощаться были политики, правозащитники и простые граждане.

Григорий Явинский в своем выступлении отметил, что Ковалев 15 лет назад вступил в «Яблоко», что стало для партии большой честью. Прощальные слова сказали политик Леонид Гозман и правозащитник Владимир Кара-Мурза младший. Отдельный венок возложили от Михаила Ходорковского.

Церемония, на которую пришли сотни человек, прошла в Сахаровском центре (признан в России иноагентом, - ред.) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Немало было и зарубежных политических и общественных деятелей. Так на церемонии были замечены замглавы представительства Евросоюза в РФ Ивана Норшич и заместитель руководителя политического департамента посольства Германии Моника Ленхард. А посол Польши в России Кшиштоф Краевский зачитал письмо от президента республики Анджея Дуды. В нем были отмечены особые заслуги Сергея Ковалева в создании мемориального комплекса Катынь в Смоленской области.

Леонид Гозман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Кара-Мурза младший. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Ковалев умер 9 августа в возрасте 91 года. Он был одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции (в ней как раз и говорится о правах и свободах человека и гражданина).

Геннадий Бурбулис Фото: Михаил ФРОЛОВ