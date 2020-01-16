"Мой мальчик": Варум обратилась к Агутину в особенный день

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе 22 года. Артисты поженились в 2000 году в России, а свадьбу сыграли в Венеции. 15 января для знаменитостей является особенной датой. Именно в этот день Агутин и Варум стали парой.

Леонид Агутин в связи со знаковым событием опубликовал в блоге совместные снимки с Анжеликой Варум. "Это фотографии с нашей первой фотосессии поздней весной 1997 года. А в 1998 году 15 января мы стали парой. 22 года назад", - подписал певец чувственные кадры.

А затем обратился к жене: "Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и теплым светом".

agutinleonid Это фотографии с нашей первой фотосессии поздней весной 1997 года...

Агутин посетовал, что время неумолимо. Однако отметил, что и ему, и Анжелике очень повезло. "Я не представляю, чтобы я делал без тебя, без твоей нежности и мудрости. Сегодня у нас праздник - наша очередная годовщина! И пусть все продолжается...", - написл он.

Варум, прочитав эти строки, растрогалась. Она обратилась к мужу: "Люблю тебя, мой мальчик! Дорожу тобой! И как же это трогательно, что именно ты, а не я, помнишь все даты!".

avarum Люблю тебя, мой мальчик!

Анжелика посетовала на свою девичью память и в качестве извинения объявила: "Иду варить праздничный борщ!".

Отметим, отношения между Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум зародились не сразу. Изначально они стали выступать дуэтом. Однако музыкальное сотрудничество переросло в настоящее чувство. А 9 февраля 1999 года у артистов родилась дочь Елизавета.