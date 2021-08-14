Так и не поставили памятник: как выглядит могила Валентины Легкоступовой спустя год после ее смерти

Могила Валентины Легкоступовой на Троекуровском кладбище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 августа ровно год со дня загадочной смерти Заслуженной артистки России, популярной певицы Валентины Легкоступовой. «Ягоде-малине» российской эстрады было всего 54 года.

Ушла она из жизни ровно на сороковой день после третьей свадьбы. Напомним, 6 августа вместе с мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым певица попала в одну из наркологических клиник Москвы. «Запой»: такой диагноз молодоженам поставили наркологи. Но лечили Легкоступову явно не от того. Через три дня после госпитализации артиста впала в кому и была переведена в другую больницу, где, не приходя в сознание, умерла. «Закрытая черепно-мозговая травма» - дали заключение судмедэксперты. Повреждение артистка могла получить двумя способами: от удара по голове тупым предметом или от падения. До сих пор по факту смерти ведется проверка.

Валентина Легкоступова с третьим мужем Юрием Фирсовым Фото: Instagram.com

Как и завещала Валентина Легкоступова, ее кремировали. Часть праха дети певицы Матвей Легкоступов и Анэтта Бриль развеяли в Феодосии (в этом городе Крыма живет мама певицы). А спустя почти полгода вторую часть праха захоронили в Москве, на Троекуровском кладбище.

Спустя год могила Легкоступовой выглядит так: покосившийся деревянный крест, горы искусственных цветов и выцветшая фотография, с которой улыбается артистка.

«Выглядит заброшкой», «ни оградки, ни памятника, а уже год прошел»: обсуждают состояние могилы поклонники певицы. К годовщине смерти родственники певицы действительно не стали устанавливать памятник. Но уже очень скоро он тут появится.

- Захоронение на кладбище появилось в день памяти, так мы называем теперь день рождения мамы, 30 декабря прошлого года. Памятник мы решили установить ровно через года, в день, когда маме должно было бы исполнится 56 лет. Сам монумент уже готов, над ним работали лучшие дизайнеры. Каким он будет, я пока рассказывать не готова, - рассказала в интервью «Комсомольской правде» Анэтта Бриль, дочь Валентины Легкоступовой.

Валентине Легкоступовой было всего 54 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, вдовец певицы, который до сих пор живет в ее московской квартире, Юрий Фирсов, никакого участия в установке памятника не принимает. По словам соседей мужчина до сих пор злоупотребляет алкоголем. Он первым вступил права наследства и заселился в квартиру Легкоступовой, где ему принадлежит только четверть. Все имущество певицы было разделено между Фирсовом, двумя детьми Легкоступовой и ее матерь