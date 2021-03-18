Певица Валентина Легкоступова обнищала перед смертью

Валентина Легкоступова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смерть Валентины Легкоступовой в августе 2020 года, всего через месяц после свадьбы с Юрием Фирсовым, стала громом среди ясного неба не только для простых россиян, но и для друзей и коллег певицы. Артистка и ее третий муж долго пили, в один из дней вокалистка упала в ванной и вследствие полученных травм умерла. Но мало кто знает, что перед смертью звезда эстрады обнищала.

Последние два года оказались очень тяжелыми для Валентины Легкоступовой. Она потеряла бизнес, буквально обнищала. "Влезла в огромные долги, непонятно, как выплачивать. Именно эта ситуация и вогнала ее в депрессию. Позже Валя признавалась: «Я лежала на кровати сутками, и слезы катились, не могла ни есть, ни спать. Ты буквально вытащил меня из этого состояния. Иначе бы я умерла»", - шокировал признанием вдовец певицы Юрий Фирсов.

По его словам, он помогал ей оплачивать учебу сыну Матвею, выплачивать кредиты, отправлял деньги ее старенькой маме. Артистка все раздала родне.

"У дочери Вали Анетты есть квартира и дом, у Матвея - дом, у Валиной мамы - квартира, бывшему мужу Алексею Григорьеву вокалистка при разводе оставила дом в Феодосии и дорогую иномарку. Она все раздала", - рассказал мужчина сайту kp.ru.

С новым мужем певица мечтала начать новую жизнь. Они строили планы переехать в Испанию. Благо, в этой стране у супругов живут друзья, которые предлагали вокалистке первое время пожить в их особняке. "Валя готовила документы на выезд... У Вали остались еще ее долги, предстоит выплатить примерно четыре миллиона рублей...", - резюмировал вдовец.

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