Неожиданные детали смерти Валентины Легкступовой: врач сделал заявление

В настоящее время правоохранители пока все еще проводят проверку по поводу смерти певицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над 54-летней певицей Валентиной Легкоступовой, судя по травмам на теле, перед смертью могли надругаться. С таким заявлением выступил профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов. Точная причина смерти исполнительницы хита "Ягода-малина", которая скончалась 14 августа 2020 года после запоя, до сих пор не установлена.

"У Валентины Легкоступовой поражены лобные доли головного мозга слева, височная, затылочная, то есть все левое полушарие. Эта сила тяжести удара равнозначна размаху кирпичом или падению с высоты, или удару о стенку", - привел врач Игорь Шарипов результаты судебно-медицинской экспертизы.

Профессор также заявил о возможном изнасиловании Легкоступовой перед смертью. На это, по словам специалиста, указывают гематомы. Уже известно, что женщина много дней подряд пила перед смертью.

"Да, это не исключено. Но это называется «сосудистые звездочки». Они наружу не проистекают. А здесь у нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер. Да, я не исключаю сексуальное насилие", - заявил он в эфире программы "Пусть говорят".

Напомним, Валентина Легкоступова отмечала свадьбу и венчание со своим третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым. В итоге они в состоянии алкогольного опьянения попали в наркоклинику, куда их доставила дочь певицы от первого брака Анэтта Бриль. Там 54-летней артистке стало плохо. Ей провели срочную операцию на головном мозге, однако знаменитость впала в кому и 14 августа 2020 года умерла. Было проведено несколько экспертиз после смерти вокалистки. В настоящее время правоохранители пока все еще проводят проверку по поводу смерти звезды.