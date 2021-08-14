Главный конструктор российских сверхбыстрых ракет подозревается в сдаче секретов американцам

Александр Куранов 12 августа был арестован Фото: ТАСС

Многие политики, генералы и самые именитые профессоры в США сквозь зубы публично признают, что Россия в разработках гиперзвукового оружия ушла далеко вперед. И это легко объясняет, почему именно за нашими «гипер»-разработками открыли охоту иностранные спецслужбы. Ведь такое оружие дает обладающей им стране оглушительный перевес в возможной войне ХХI века. Примерно так же, как ядерная бомба была главным козырем в веке ХХ-м. И советские разведчики доставали атомные секреты в США.

Теперь все перевернулось — американцы (да и китайцы) пытаются выкрасть тайну сверхбыстрых ракет у нас.

И, к сожалению, им удалось "подобрать ключи" к некоторым российским ученым. По крайней мере, такие выводы можно сделать из сообщений ФСБ о задержаниях целого ряда наших спецов по гиперзвуку.

ЧЕЛОВЕК ИЗ «ПИАНИНО»

Очередное такое сообщение пришло на днях. Судя по нему, в сети иностранных агентов угодила «крупная щука» - гендиректор и главный конструктор «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов.

12 августа он был арестован. Российские спецслужбы подозревают его в самом страшном преступлении, - в госизмене.

Что еще известно о нем?

Куранов много лет занимался разработкой гиперзвуковых технологий, участвовал в международных форумах. Это большой спец в области физики и химии плазмы, автор 120 научных работ. С 1988 года он работал в оборонном холдинге «Ленинец» (в него входит НИПГС). А основная задача «Ленинца» - «развитие и использование новых гиперзвуковых технологий как базы для авиационной и космической техники следующего поколения».

Арестованный ученый руководил исследованиями по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс», выдвинутая в 1980-х)...

А еще Куранов возглавлял дирекцию «Ленинца» по направлению «Новые гиперзвуковые технологии». И координировал работу ученых разных предприятий российского аэрокосмического комплекса.

Многие политики, генералы и самые именитые спецы-"бугры" США сквозь зубы публично признают, что Россия в разработках гиперзвукового оружия ушла далеко вперед

Сам НИПГС, где Куранов — и директор и генконструктор, ведет в интересах Минобороны научные разработки и радиоэлектронных систем, и беспилотников, и авиационных газовых турбин, и реактивных авиадвигателей, и корпусов летательных аппаратов, в том числе гиперзвуковых... Совершенно понятно, что Куранов "сидел в гиперзвуковом пианино" и был в высшей степени осведомлен обо всех его клавишах и струнах.

А еще он несколько лет был организатором российско-американского симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», участвовал в международных ассоциациях.

«РАБОТАЛ ПО ЗАКАЗАМ МНОГИХ СТРАН»

Конечно, все эти сухие (похожие на формальное резюме) сведения не раскрывают самого главного - где, когда, как и какие именно секреты наш ученый мог выдать иностранцам, что тянет на ту самую крутую статью Уголовного кодекса РФ.

Я лично сгораю от любопытства. Ну разве не интересно узнать, на какую именно разведку мог работать Куранов? Какие чертежи, схемы, документы мог передать и сколько "бабла" за это получил?

А что значит фраза на сайте одной из научных фирм, где трудился Куранов, «работал по заказам многих стран мира»? И что, это никого не насторожило?

Да и о другом знать хочется: что могло сподвигнуть ученого на страшное преступление?

Конечно, я понимаю, что задаю наивные вопросы, ибо все закрыто толстенным слоем самой строгой секретности! А может возникнуть и вопрос: "С какой целью интересуетесь, гражданин?"

Что ж, придется ждать суда (а он тоже будет закрытым) и текста приговора "для публики" - с гладкими и ничего по сути не говорящими словами.

ЗАГАДОЧНЫЙ «АЯКС»

А пока ученый Куранов - на нарах сановитой тюрьмы в статусе подозреваемого размышляет о формулировке причины своего ареста - "передача гражданину иностранного государства сведений о научных разработках, составляющих гостайну", уже пошли слухи (предположения!), что он мог выдать и секреты гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». Работы по нему были начаты еще в советское время и велись вплоть до 2000-х годов.

Впрочем, концепция "Аякс" была выдвинута в конце 1980-х не Курановым, а Владимиром Фрайштадтом, работающим в том же НИПГС. Он предложил не защищать аппарат, летящей с огромной скоростью, от запредельно высоких температур, а напротив - впускать их внутрь для повышения энергоресурса. Это решало сложнейшую проблему - охлаждения планера. Ее не удавалось решить тем странам, которые "параллельно" с СССР (а затем и Россией) занимались гиперзвуком.

В 90-х годах вместе с единомышленниками Куранов искал источники финансирования своего проекта. Всплыло и вот это: в мае 2001 года «Ленинец» подписал с китайской стороной соглашение о совместной разработке аппарата из концепции «Аякс». Проект был рассчитан на 10–15 лет и оценивался экспертами в $70–80 миллионов. Странно: почему же еще тогда спецслужбы не тормознули сделку?

"ЗОЛОТЫЕ ГОЛОВЫ" НА НАРАХ

В последние годы в России было возбуждено сразу несколько уголовных дел на ученых, работавших с гиперзвуком.

В 2018-м в Москве по обвинению в госизмене был арестован сотрудника ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Причиной стала утечка данных о секретных гиперзвуковых проектах оборонки.

В 2019-м так же по обвинению в госизмене был арестован еще один сотрудник ЦНИИмаш - заместитель завкафедрой космических летательных аппаратов Роман Ковалев.

С той же формулировкой в 2020 году арестован и профессор МФТИ и Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерий Голубкин. В круг его научных интересов

входило гиперзвуковое обтекание летательных аппаратов.

В том же году был арестован еще один сотрудник ЦАГИ Анатолий Губанов – он тоже работал с гиперзвуком. И так же стал подозреваемым в передаче секретных технологий иностранным спецслужбам.

МНЕНИЯ

Владислав Шурыгин, военный эксперт:

ЭТО НЕ ПО ПЬЯНИ РАЗБОЛТАТЬ

- Дело следствия - установить, была ли в данном случае попытка госизмены или это ошибка, недосмотр. Сама по себе статья о госизмене очень тяжелая. Пять лет назад ее «сузили», теперь невозможно посадить человека, который, например, по пьяни кому-то что-то случайно разболтал. Должен быть четко установлен факт контакта с иностранными спецслужбами и осознанная передача данных. Так что госизмену сейчас предъявляют, стараясь иметь на руках очень серьезные доказательства.

Но все основные работы по гиперзвуку закрыты под грифом особой секретности. Ничего, кроме того, что раньше публиковалось в открытых источниках, по этой теме нигде нет. Поэтому даже случайная передача информации - уже разглашение гостайны. Всё очень серьезно.

А очередной арест специалиста по гиперзвуку свидетельствует, что иностранным государствам критически важно получить доступ к российским разработкам.

Константин Сивков, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук:

А, МОЖЕТ, ДЕЛО В КИТАЕ?

- Предполагаю, что ученый мог передать какие-то материалы Китаю вне рамок договора о сотрудничестве. Если бы Куранов действовал строго в пределах договора, то оснований для ареста не было бы.

Евгений Смирнов, адвокат:

ЧЕРЕДА ДЕЛ ПОЖИЛЫХ УЧЕНЫХ

- Идет череда дел, когда пожилых ученых обвиняют в госизмене. И все эти дела похожи друг на друга. Думаю, что и в этом деле обвинение может быть в том, что ученый включил какие-то якобы составляющие гостайну сведения в презентацию, с которой ездил на международную конференцию, или в отчет, который отправил коллегам в рамках своей работы. Во всех подобных делах ученых, в которых я участвовал, я нигде не видел госизмены.

Олег Смолин, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке:

ЧИНОВНИКИ ТРЕБУЮТ ПЕЧАТАТЬСЯ

- Проблема в том, что ученые часто могут не осознавать, что разглашают секреты. Министерство науки требует, чтобы они печатались за рубежом. Поэтому-то в иностранные журналы невольно и попадают материалы двойного назначения. И ученые, сами того не ведая, оказываются госизменниками.

Алексей Леонков, военный эксперт:

ПОД ВЫВЕСКОЙ «ГРАЖДАНКИ»

- Американцам гиперзвук не даётся. Нет у них своей технологии управляемого гиперзвукового полета в атмосфере. Все их испытания пока неудачны. Поэтому они и ведут шпионаж, пытаются вербовать. К тому же гиперзвуковое направление есть и в гражданской авиации. В мире есть несколько проектов сверхзвуковых пассажирских самолётов. Но они возникают не просто так, а чтобы собирать информацию под видом обмена гражданским опытом во вполне легальной обстановке. Посмотрите на сайт этого НИИПГС, они регулярно участвовали в международных форумах. Где-то там нашего спеца и могли завербовать.

ИНОСТРАННЫЙ ИНТЕРЕС

Вы даже не представляете, как в Белом доме США и в Пентагоне прямо-таки "звереют" от того, что Россия в разработке гиперзвукового оружия ушла далеко вперед.

Ну еще бы! Великая Америка, имеющая 40% нобелевских лауреатов, и военный бюджет — превышающий расходы на армию остальных стран мира вместе взятых ($750 млрд.), не может догнать по гиперзвуку Россию. Чарльз Ричард, адмирал, начальник Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США набрался мужества и честно сказал:

- Россия на данный момент является ведущей страной в сфере гиперзвуковых технологий.

А пару лет назад президент США Дональд Трамп топал ногами, брызгал слюной и пускал в своих профессоров, генералов и разведчиков молнии, по-хрущевски требуя "догнать и перегнать" противника.

Однажды, дабы успокоить Трампа, кто-то из конструкторов сообщил ему, что успех есть. И Дональд ошарашил мир сенсацией: США создали «супер-пупер ракету», которая летит со скоростью 17 Махов (более 20 тысяч км. в час!).

Но вскоре выяснилось: брехня. Такой скорости ракета достигла лишь на пару секунд, а потом … взорвалась.

В это время из Москвы в Вашингтон прилетела нерадостная весть: курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов заявил, что наша гиперзвуковая ракета на испытаниях показала устойчивую скорость в 27 Махов!

Космическая разведка США подтвердила: этот факт.

Тут американцы, как говорится: "вдавили педаль газа до отказа" - утроили число своих испытаний.

Но успеха так и нет. Ракеты продолжают через раз взрываться и шлепаться.

А Россия уже приняла такие ракеты на вооружение!

НЕ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ — КУПИМ ИЛИ УКРАДЕМ

Вот и Счётная палата США выпустила доклад Hypersonic Weapons ("Гиперзвуковое оружие"), в котором признаётся, что создание американских «сверхбыстрых ракет» сталкивается со множеством проблем. Главная из них – нехватка "важнейших технологий". А Россия обогнала США на целый круг и заходит уже на второй...

Какие проблемы не удается решить американцам? Да целый букет! Усовершенствовать конструкцию прямоточного двигателя; подобрать материалы, способные выдержать температуру в 3 тысячи градусов; защитить от сгорания системы управления; создать эффективное ракетное горючее.

И вот, чтобы догнать русских, американцы делают ставку на шпионаж. Если проще — на краже секретов гиперзвука у русских.

Количество агентов США, работающих только на добычу таких секретов, за последние годы в России удвоено. Их девиз - что нельзя выведать и украсть, то можно купить.

К нашим гиперзвуковым секретам они подбираются разными способами - тотальной прослушкой вокруг наших институтов и конструкторских бюро, приглашением наших "гиперзвуковых" ученых на семинары, бешеными гонорарами за публикации журналах...

И упорно ищут подходы к тем, кого можно "поймать на крючок". И, судя по количеству дел о «гиперзвуковой» госизмене в последние годы, им это удается?

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