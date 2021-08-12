Арест Александра Куранова по делу о госизмене: как США охотятся на создателей российского гиперзвукового оружия

Гендиректор петербургского НИП гиперзвуковых систем Куранов был задержан по делу о госизмене Фото: Кадр видео

В Белом доме США и в Пентагоне прямо-таки "звереют" от того, что Россия в разработке гиперзвукового оружия ушла далеко вперед.

Ну еще бы! Самая крутая во всех отношениях страна, обладающая первоклассным научным и военно-промышленным комплексом и первой по силе армией, чемпион мира по размеру военного бюджета (750 миллиардов долларов!), оказалась в "гиперзвуковом обозе".

Пару лет назад тогдашний президент США Дональд Трамп топал ногами, брызгал слюной и пускал в своих ученых, генералов и разведчиков громы и молнии и по-хрущевски призывал их "догнать и перегнать" противника.

Однажды, дабы успокоить Трампа, кто-то из конструкторов гиперзвуковых ракет, сообщил ему, что успех есть.

И сразу после этого президент ошарашил мир сенсацией: в США создана супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 17 Махов (более 20 тыс. километров в час!).

Но уже вскоре оказалось, что это брехня: такой скорости ракета достигла лишь на одном коротеньком отрезке траектории и лишь на пару секунд, а потом взорвалась.

А из Москвы прилетела в Вашингтон нерадостная весть: курирующий в правительстве РФ оборонку вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что одна из наших гиперзвуковых ракет во время испытаний устойчиво показывает скорость... в 27 Махов!

Космическая разведка США подтвердила этот факт.

Тут американцы, как говорится: "вдавили педаль газа до отказа" - утроили количество испытаний своих гиперзвуковых ракет.

Но значительного успеха как не было, так и нет. Ракеты продолжали (и продолжают) через раз взрываться, гореть и шлепаться то в океан, то на землю.

А Россия тем временем уже приняла такие ракеты на вооружение (американцы же лишь планируют сделать это в "ближайшие годы", хотя некоторые их же спецы утверждают, что это возможно лишь через 10-15 лет).

Вот и недавно счётная палата США выпустила доклад Hypersonic Weapons ("Гиперзвуковое оружие"), в котором признаётся, что создание американского гиперзвукового оружия сталкивается со множеством проблем. Главная из них – нехватка "важнейших технологий". Ряд проблем удалось преодолеть, но многие остаются нерешёнными. Россия обогнала США на круг и заходят уже на второй...

Американским создателям гиперзвукового оружия никак не удается решить целый букет технических проблем: усовершенствовать конструкцию прямоточного двигателя, подобрать материал для ракеты, которая должна выдерживать температуру в 3 более тысячи градусов, защитить от сгорания наружные системы управления и создать наиболее эффективное горючее. Все эти проблемы в недавние годы были успешно решены российскими учеными, конструкторами, технологами, инженерами.

А чтобы быстрее догнать русских и сократить дистанцию американцы делают акцент на научный и промышленный шпионаж. К этому США подключили дюжину своих разведок для работы в России. Количество "гиперзвуковых" агентов в последние годы было удвоено. Девиз их работы старый - что нельзя выведать и украсть, то можно купить.

К нашим гиперзвуковым секретам они подбираются разными способами - устраивают тотальные прослушки вокруг наших НИИ и КБ, приглашают наших "гиперзвуковых" ученых на международные симпозиумы и семинары, платят им бешеные гонорары за публикации в научных журналах, устраивают роскошные визиты в США или в другие страны, переманивают на свою сторону сказочными благами, упорно ищут подходы к тем, кого можно "поймать на крючок" и спровоцировать на предательство.

Как сказал мне один из контрразведчиков, американские агенты и завербованные ими мерзавцы не гнушаются даже "рытьем в уличных урнах, расположенных неподалеку от НИИ и КБ, где разрабатывается гиперзвуковое оружие".

К великому сожалению, в России уже нашлось несколько подлецов из этих организаций, которые за "батоны зеленых американских денег" предоставили американцам суперсекретную информацию. Трое из них были арестованы и осуждены, еще один скончался в ходе следствия.

Но американцы продолжают "рыть землю рогом".

Недавно в их сети попалась крупная щука - гендиректор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов. Спецслужбы подозревают его в госизмене. Он много лет работает в сфере гиперзвуковых технологий и участвовал в международных форумах.

Что еще известно о нем?

Александр Куранов — специалист в области физики и химии плазмы, автор более 120 научных работ. С 1988 года он работает в оборонном холдинге «Ленинец» (в него входит НИПГС). Он руководит, в частности, научно-исследовательскими и экспериментальными исследованиями по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс», выдвинутая в 1980-х), говорится на сайте НИПГС. В числе направлений его работы — лежащие в основе концепции технологии (преобразование углеводородного топлива, плазменная аэродинамика, методы электромагнитного управления потоком при разработке магнитоплазмохимического двигателя). Господин Куранов также возглавляет дирекцию «Ленинец» по направлению «Новые гиперзвуковые технологии» и координирует работу ученых разных предприятий российского аэрокосмического комплекса.

А еще известно, что Куранов несколько лет был организатором российско-американского симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», который проводится в Санкт-Петербурге. Также участвовал в международных ассоциациях и работал «по заказам многих стран мира». Помимо этого работает заведующим филиалом кафедры «Распределенные интеллектуальные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Впереди Куранова ждет суд. Обвинение и защита готовятся к сражению...