В годовщину смерти Валентины Легкоступовой опубликованы уникальные видеокадры из семейного архива

К годовщине смерти певицы дочка артистки Анэтта Бриль презентовала клип на песню «Мама». В него вошли уникальные видеокадры из семейного архива семьи

14 августа ровно год со дня смерти популярной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой. Заслуженной артистке России, исполнительнице прославившего ее хита «Ягода-Малина» было всего 54 года. Напомним, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Певица спустя пять недель после свадьбы со своим третьим мужем Юрием Фирсовым попала в наркологическую больницу. Спустя 3 дня артистка впала в кому и скончалась, не приходя в сознание. До сих пор не установлено, как артистка получила травму: от удара по голове, или от падения. Доследственная проверка тянется все это время.

К годовщине смерти певицы дочка артистки Анэтта Бриль презентовала клип на песню «Мама». В него вошли уникальные видеокадры из семейного архива семьи.

- Эта песня посвящена моей мамульке. Уже после ее смерти на одном из светских мероприятий я познакомилась с композитором и автором стихов Вадимом Антоновым. Через день он позвонил и сказал: «я написал для тебя песню про маму». Она с первых нот, с первых слов тронула меня до глубины души. А потом появилась идея записать клип с архивными видео, который, конечно, посвящен памяти мамы, - рассказала «КП» Анэтта Бриль, дочь Валентины Легкоступовой. – В клип вошли видео из нашего семейного архива. Это кадры сделанные в 93-95 году.

Напомним, Анэтта Бриль, получила два высших музыкальных образования. Но на большую сцену она вышла только после смерти мамы. Помимо песни «Мама» Анэтта записала три кавера на композиции из репертуара Валентины Легкоступовой.

- Уже в сентябре выйдет еще один кавер на прекрасную песню мамы «А я зову тебя», - поделилась планами с «КП» Анэтта Бриль.

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